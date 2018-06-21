Опасный вирус управляет смартфонами на Android через мессенджер Telegram

Новый троян обнаружили специалисты антивирусной компании ESET.



Вирус проникает под видом полезных приложений для Android. Программа называется HeroRat.

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Приложение позволяет накрутить подписчиков в соцсетях. После его запуска, алгоритм программы выдаёт сообщение об ошибке и якобы удаляется. Но на самом деле алгоритм продолжает работу.

Программа меняет настройки телефона, может определять его местоположение, красть контакты, отправлять сообщения, записывать аудио, делать скриншоты и даже звонить. Telegram же является связующим звеном между хакерами и вашим устройством. Через него киберпреступники могут удаленно управлять чужим гаджетом.