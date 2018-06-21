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Опасный вирус управляет смартфонами на Android через мессенджер Telegram
Новый троян обнаружили специалисты антивирусной компании ESET.
Вирус проникает под видом полезных приложений для Android. Программа называется HeroRat.
Приложение позволяет накрутить подписчиков в соцсетях. После его запуска, алгоритм программы выдаёт сообщение об ошибке и якобы удаляется. Но на самом деле алгоритм продолжает работу.
Программа меняет настройки телефона, может определять его местоположение, красть контакты, отправлять сообщения, записывать аудио, делать скриншоты и даже звонить. Telegram же является связующим звеном между хакерами и вашим устройством. Через него киберпреступники могут удаленно управлять чужим гаджетом.
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Новый троян обнаружили специалисты антивирусной компании ESET.
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