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​Взрыв на «ФанДОКе» в Бобруйске: директор предприятия дал первый комментарий после ЧП

22.06.2018 13:28 — Разное | ОНТ  
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Следователи продолжают работу на деревообрабатывающем предприятии «ФанДОК» в Бобруйске, где накануне произошёл взрыв. Основной версией ЧП остаётся сбой в работе оборудования. Все подробности к этому часу у Максима Вечеркова.

Инцидент случился около 19 часов в цехе по изготовлению древесно-стружечных плит. Это была рабочая смена. Взрывной волной наружу выдавило ока и панели стен.

Начался пожар. В производственном помещении в это время находились семь человек. Один рабочий получил ожоги (его госпитализировали). От взрывной волны также пострадали две женщины. Врачи сразу на месте их осмотрели (у них небольшие травмы) и уже отпустили домой. Сейчас пожар потушили, на месте ЧП работают следователи и специалисты Государственного комитета судебных экспертиз.

Похожее ЧП уже было на «ФанДОКе». Полтора года назад на предприятии прогремел взрыв. Загорелась газовоздушная смесь (это испарения от материалов: древесины, клея, смолы), которые находятся на производстве. Тогда никто не пострадал.

Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также то, не была ли нарушена техника безопасности. По предварительной версии, взрыв мог произойти из-за сбоя в работе оборудования.

Подробности – в видеосюжете нашего корреспондента

 
 
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Один рабочий получил ожоги (его госпитализировали). От взрывной волны также пострадали две женщины.
 
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