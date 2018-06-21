Бывший главный архитектор Бобруйска приговорён к трём годам колонии за взятки

Новости Беларуси. 21 июня бывший главный архитектор Бобруйска был приговорён к трём годам колонии.

По сведениям Верховного суда, фигурант признан виновным в получении взятки и получении взятки повторно.

Обвиняемый приговорён к трём годам лишения свободы. Гражданину предстоит отбывать срок в колонии усиленного режима. Также у мужчины будет конфисковано имущество, а сам он на 5 лет лишён права занимать ряд должностей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.