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Бывший главный архитектор Бобруйска приговорён к трём годам колонии за взятки
Новости Беларуси. 21 июня бывший главный архитектор Бобруйска был приговорён к трём годам колонии.
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Обвиняемый приговорён к трём годам лишения свободы. Гражданину предстоит отбывать срок в колонии усиленного режима. Также у мужчины будет конфисковано имущество, а сам он на 5 лет лишён права занимать ряд должностей.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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Новости Беларуси. 21 июня бывший главный архитектор Бобруйска был приговорён к трём годам колонии. По сведениям Верховного суда, фигурант признан виновным в...
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