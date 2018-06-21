ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире

22.06.2018 13:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат мира в России в самом разгаре. Групповой этап турнира стал непредсказуемым – некоторые фавориты пока ни разу не одержали победу, а «темные лошадки» чемпионата показывают неплохую игру. Но результат – это совокупность работы команды, тренера и еще удача. Мы решили узнать, сколько зарабатывают тренеры команд турнира.

Список зарплат тренеров сборных ЧМ был составлен изданием Mundo Deportivo со ссылкой на нидерландское телевидение.

Первую строчку в топе занимает Йоахим Лёв – главный тренер сборной Германии. Его зарплата составляет 3,8 миллиона евро в год. На турнире сборная-фаворит пока провела только один матч – против Мексики. Встреча закончилась с результатом 0:1 в пользу мексиканцев. Немцам предстоит еще как минимум две встречи – с командами Швеции и Южной Кореи. После поражения Лев отметил, что команда разочарована. «В первом тайме мы играли плохо».

Россия – вторая: опубликован рейтинг сборных на ЧМ-2018

Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире

На втором месте находятся главные тренеры Бразилии и Франции.

Доход Тите, который является тренером бразильцев, составляет 3,4 миллиона евро. Команду он начал тренировать в 2016 году. Главные фавориты ЧМ показали слабый старт. Бразильцы сыграли вничью со сборной Швейцарии – 1:1. Сборной Тите предстоит еще две встречи в рамках группового этапа, в который команда будет бороться за выход в плей-офф. 22 июня Бразилия сыграет с Коста-Рикой, а 27 – с Сербией.

«Мы разочарованы». Неудачи фаворитов Германии и Бразилии на старте ЧМ-2018 

Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире
Тите. Фото: twitter.com/CBF_Futebol

Столько же, сколько и Тите, получает главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Его подопечные на чемпионате провели две встречи. Обе – успешно. Сначала команда обыграла Австралию (2:1), а затем Перу (1:0). К слову, сборная Франции названа самой дорогой командой чемпионата – совокупная трансферная стоимость игроков составляет около 1,3 миллиарда евро.
Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире
Дидье Дешам

Четвертую строчку в рейтинге занимал тренер Испании – Хулен Лопетеги. Его доход равнялся 2,9 миллионам евро. Но за два дня до чемпионата Лопетеги был уволен со своего поста из-за того, что его назначили главным тренером мадридского «Реала» после ухода из команды Зидана. Федерация футбола страны расценила этот контракт Лопетеги как предательство. За день до старта ЧМ команда обрела нового тренера – им стал легендарный футболист Фернандо Йерро. Пока Испания сыграла два матча. Их результаты: ничья с Португалией (3:3) и победа у Ирана (1:0). Впереди команду ждет встреча с Марокко.

Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире
Хулен Лопетеги

Пятую строчку занимает тренер сборной России Станислав Черчесов. Его зарплата составляет 2,5 миллиона евро. Страна-хозяйка турнира стала настоящим открытием ЧМ. Россия выиграла два матча – с Саудовской Аравией и Египтом – и впервые в истории вышла в плей-офф мундиаля. Игрок сборной Денис Черышев забил три гола на турнире, больше него – только Криштиану Роналду. России еще предстоит игра с Уругваем – команды будут бороться за первое место в группе.

Кричащий на стадионе Боярский, Мацуев, Шнуров и другие: реакция звёзд на выход России в плей-офф ЧМ

Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире

Следом идут Фернанду Сантуш из Португалии с доходом 2,25 миллионов евро, по 2 миллиона получают тренер Ирана – Карлуш Кейруш – и его коллега из Англии Гарет Саутгейт.

Тренер команды Аргентины Хорхе Сампаоли располагается на девятой строчке с доходом 1,8 миллиона евро. Первая игра команды против Исландии завершилась со счетом 1:1, а хорватам аргентинцы проиграли 0:3. После этого поражения появилась информация, что Сампаоли могут уволить после матча с Нигерией. В таком случае тренеру полагается неустойка в размере 20 миллионов евро.

Человек-кубок, викинги и настоящий карнавал: как выглядят самые необычные болельщики ЧМ-2018. Большой фотофакт

Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире
Хорхе Сампаоли

Замыкает топ-10 тренер Уругвая Оскар Табарес, чей доход равняется 1,7 миллионам евро.

На последней строчке рейтинга находится тренер Сенегала Алиу Сиссе с зарплатой 200 тысяч евро в год.

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира в России в самом разгаре. Групповой этап турнира стал непредсказуемым – некоторые фавориты пока ни разу не одержали победу, а «темные лошадки»...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кричеве мужчина убил бывшую жену выстрелом в голову
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика