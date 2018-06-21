|
Сколько зарабатывают тренеры сборных на ЧМ и как их команды выступают на турнире
Чемпионат мира в России в самом разгаре. Групповой этап
Список зарплат тренеров сборных ЧМ был составлен изданием Mundo Deportivo со ссылкой на нидерландское телевидение.
Первую строчку в топе занимает Йоахим Лёв – главный тренер сборной Германии. Его зарплата составляет 3,8 миллиона евро в год. На турнире сборная-фаворит пока провела только один матч – против Мексики. Встреча закончилась с результатом 0:1 в пользу мексиканцев. Немцам предстоит еще как минимум две встречи – с командами Швеции и Южной Кореи. После поражения Лев отметил, что команда разочарована. «В первом тайме мы играли плохо».
На втором месте находятся главные тренеры Бразилии и Франции.
Доход Тите, который является тренером бразильцев, составляет 3,4 миллиона евро. Команду он начал тренировать в 2016 году. Главные фавориты ЧМ показали слабый старт. Бразильцы сыграли вничью со сборной Швейцарии – 1:1. Сборной Тите предстоит еще две встречи в рамках группового этапа, в который команда будет бороться за выход в плей-офф. 22 июня Бразилия сыграет с Коста-Рикой, а 27 – с Сербией.
Столько же, сколько и Тите, получает главный тренер сборной Франции – Дидье Дешам. Его подопечные на чемпионате провели две встречи. Обе – успешно. Сначала команда
Четвертую строчку в рейтинге занимал тренер Испании – Хулен Лопетеги. Его доход равнялся 2,9 миллионам евро. Но за два дня до чемпионата Лопетеги был уволен со своего поста из-за того, что его назначили главным тренером мадридского «Реала» после ухода из команды
Пятую строчку занимает тренер сборной России Станислав Черчесов. Его зарплата составляет 2,5 миллиона евро. Страна-хозяйка турнира стала настоящим открытием ЧМ. Россия выиграла два матча – с Саудовской Аравией и Египтом – и впервые в истории
Следом идут Фернанду Сантуш из Португалии с доходом 2,25 миллионов евро, по 2 миллиона получают тренер Ирана – Карлуш Кейруш – и его коллега из Англии Гарет Саутгейт.
Тренер команды Аргентины Хорхе Сампаоли располагается на девятой строчке с доходом 1,8 миллиона евро. Первая игра команды против Исландии завершилась со счетом 1:1, а хорватам аргентинцы
Замыкает топ-10 тренер Уругвая Оскар Табарес, чей доход равняется 1,7 миллионам евро.
На последней строчке рейтинга находится тренер Сенегала Алиу Сиссе с зарплатой 200 тысяч евро в год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира в России в самом разгаре. Групповой этап турнира стал непредсказуемым – некоторые фавориты пока ни разу не одержали победу, а «темные лошадки»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)