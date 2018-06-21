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Мусоровоз насмерть задавил мужчину в Гомеле
22.06.2018 13:21 — Разное | Аргументы и факты
Предположительно, 22 июня около 9 утра мужчина попал под колеса мусоровоза и погиб на месте, пишет
Авария в районе улиц Царикова и проспекта Космонавтов областного центра.
По предварительной информации, мусоровоз двигался задним ходом и наехал на мужчину 1947 года рождения. Тот от травм скончался на месте.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности происшествия. На месте работают представители Следственного комитета.
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Авария в районе улиц Царикова и проспекта Космонавтов областного центра.
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