Мусоровоз насмерть задавил мужчину в Гомеле

Предположительно, 22 июня около 9 утра мужчина попал под колеса мусоровоза и погиб на месте, пишет ЧП Гомель .

Авария в районе улиц Царикова и проспекта Космонавтов областного центра.

По предварительной информации, мусоровоз двигался задним ходом и наехал на мужчину 1947 года рождения. Тот от травм скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности происшествия. На месте работают представители Следственного комитета.