ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Личный опыт. Как не надо отдыхать в Египте

22.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
Размер текста:
A
A
A
Личный опыт. Как не&nbsp;надо отдыхать в&nbsp;Египте
Отель AMC Royal Hotel, в котором мы отдыхали в Хургаде, отлично подойдёт для семейного отдыха с детьми. Фото с сайта holidaycheck.ch
  • Новые объявления

    • СДАМ павильон на мини-рынке в 11-м городке. 12 кв.м., есть интеренет, кондиционер. Тел. (8 029) 676 17 23.

    ***

    КВАРТИРУ 2-х комнатную в Могилёве срочно обменяем на 2-х или 1-комнатную в Слуцке. Днепровский бульвар 24, квартира внутренняя, тёплая, 3 этаж. Комнаты смежные, застекленная лоджия, раздельный санузел. Теплая панелька в удобном районе, рядом парк и Днепр в пешей доступности. Возможна продажа. Торг. Тел. (80 44) 713 99 17

    ***

    БАНКИ по 0,5, 1, 3 литра. 30 штук, в основном поллитровые. За всё прошу 5 рублей. Самовывоз. Тел. (8 029) 329 29 34 (life), (8029) 250 91 99 (МТС)

За семь ночей отпуска в Хургаде мы с мужем допустили пять ошибок. Если вы ещё не были в Египте, но собираетесь когда-нибудь там отдохнуть, прочитайте и не делайте так никогда.

В первый вечер попробовали разные алкогольные коктейли

Перед отпуском друзья рекомендовали нам купить алкоголь в Duty Free. По их словам, местные напитки в Египте и Турции хуже тех, что мы привыкли пить. На белорусско-украинской границе мы взяли две бутылки вермута «Мартини» и виски Jack Daniel’s.

На ужине в первый вечер попробовали египетское пиво — очень холодное и слабенькое. После пива, несмотря на предостережения знакомых, решили выпить алкогольные коктейли «Куба либре», «Багама Мама» и другие. В тот вечер мы, счастливые, что в отпуске, ни в чём себе не отказывали. Коктейли были вкусные и бесплатные.

Утром решили, что да ну эти египетские коктейли. Высидеть час на встрече с гидом оказалось немного сложно — болела голова, сильно хотелось спать и пить. Больше мы коктейли не пили. На протяжении всего отпуска брали в баре почти безалкогольное пиво, воду, чай и кофе.

Недооценили кондиционеры и заболели

В отеле кондиционеры работают на всю мощь. В комнате мы отключили его сразу, как заселились, а в столовой и лобби приходилось терпеть. В майках и шортах там было очень холодно: тело покрывалось гусиной кожей.

На второй день у мужа поднялась температура, а у меня заболело горло. С того времени мы ходили в столовую и лобби в кофтах (я ещё и с парео на шее) и садились подальше от кондиционеров.

Взяли мало лекарств

Как и все отдыхающие, мы взяли с собой аптечку: перекись водорода, «Смекту», активированный уголь, лекарство от аллергии, обезболивающее, бинт, пластырь, «Пантенол», три порошка от простуды и «Люголь». Лекарство от горла и простуды я вообще не планировала брать. Думала: «Ну кто может заболеть на море в Египте, где температура воздуха +32?» Оказалось, что мы можем.

После температуры и ангины у нас начался насморк и кашель. Сначала лечились тем, что есть. Потом один из барменов узнал, почему я хожу с завязанной шеей, и сказал мне пить два чая: один — с мятой и анисом, другой — с корицей и молоком. Когда ни «Люголь», ни чаи не помогли, решили согреть его анисовой водкой на донышке, но тоже безрезультатно.

Одна из туристок посоветовала прополоскать горло морской водой. Не знаю, самовнушение это или нет, но стало легче.

Под конец отпуска решили сходить в аптеку за сиропом от кашля. Фармацевт предложил нам сироп от кашля, антибиотик и ещё какое-то лекарство за $ 43. Мы сказали: «Нет, спасибо. Возьмём только сироп». За него мы заплатили $ 5 и 5 евро. В душе каждый из нас охреневал: в Беларуси за эти лекарства мы бы отдали рублей 30−35. Конечно, мы были не готовы отдать 80 рублей за лекарства, которые в Беларуси стоят 30.

Охрипший голос у меня прошёл только через неделю после приезда из Египта.

Редко наносили солнцезащитный крем

Я посчитала, что солнцезащитным кремом достаточно намазаться один раз в день. Раньше это прокатывало, проблем не было. Но в Египте это не работает. На третий день мы сгорели.

Больно двигаться стало уже после захода солнца (оно в Египте заходит после 18 часов). Как здорово, что в номере было даже не две, а три кровати. Мы могли переночевать раздельно и не причинить друг другу боль во время касания.

«Пантенол», мне кажется, совсем не помогал. В данном случае работало выражение: «Время лечит». Из-за того, что мы сгорели в начале отпуска и не могли остальные дни постоянно находиться на солнце, по нашему загару не скажешь, что мы отдыхали в Египте. Знакомые на огороде и то больше загорели, чем мы.

Не взяли с собой сувениры из Беларуси

Коллега рассказывала, что когда ездила в отпуск, то брала с собой шоколадки «Алёнка». Ими она угощала персонал, например, тех, кто убирал в её номере. Я почему-то решила, что мне сувениры не понадобятся. Думала, что, если надо, оставлю чаевые 1 доллар или евро.

Уже потом я пожалела, что не взяла с собой магнитиков «Слуцк». Нам хотелось что-нибудь оставить на память одному из барменов, который всегда спрашивал, как наши дела, расспрашивал о Беларуси, да и просто открыто с нами общался. Так как у нас ничего из подарков не было, мы подарили ему 1 белорусский рубль.

Справа от меня @abo.suoud -классный бармен: вежливый, общительный, улыбчивый, говорит на русском и всегда спрашивает у туристов, как у них дела. Да и вообще, персонал в AMC Royal Hotel доброжелательный, чего не скажешь о всех туристах. Некоторые русскоязычные любят покомандовать. Например:"Чего стоишь? Давай работай". Мол, я же деньги заплатил- давай отрабатывай. Местные — громко орут, не убирают за собой. Китайцы — вредные, но почему — мне не пояснили. Поэтому все мы "хороши", когда ведем себя по-свински.

A post shared by Victoriya Krupskaya (@vika_krupskaya) on

***

Пусть первый отпуск в Египте и выдался не совсем удачным, Красное море компенсировало все его недостатки. Море – это то, ради чего стоит ехать в Египет. Во-первых, оно красивого голубо-бирюзово-синего цвета, во-вторых, солёная вода хорошо лечит, например, помогает при раздражении на коже, в-третьих, оно вдохновляет на новый день.

Помимо моря мне понравились свежие финики, которые чем-то напомнили виноград. Даже сушёные отличаются от тех, которые предлагают нам в наших магазинах. Радовали и разные фигуры из полотенец, которые оставлял нам уборщик на кровати, – сердечко, крокодил, слон и другие. Приятно было общаться с гидами и персоналом отеля, которые всегда были улыбчивы и вежливы.

Ездили в океанариум в Хургаде:увидели акул за стеклом,покормили золотых рыбок и с интересом понаблюдали,как рабочий делает массаж большой черепахе. Разговорились с нашим гидом. Он знает о Беларуси,что ею правит "Мистер Лукашенко",который недавно отдыхал с Колей в Египте. "У нас 30 лет тоже правил свой Лукашенко. Но мы устроили революцию-и теперь у нас низкие зарплаты,высокие цены,мало туристов и никакой стабильности",- сказал гид. Потом говорили о погоде. Спросили у него про египетскую зиму. Не знаю,правда или нет,он сказал,что в 18 градусов закрывают школы, "да и взрослые не особо хотят работать". Когда узнал,что у нас в минусовую погоду купаются в проруби,ответил:"Когда мы между собой об этом разговариваем,задаемся вопросом:"Это вообще нормальные люди?" Имея в виду,что не понимают,как можно жить в таких погодных условиях.

A post shared by Victoriya Krupskaya (@vika_krupskaya) on

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отель AMC Royal Hotel, в котором мы отдыхали в Хургаде, отлично подойдёт для семейного отдыха с детьми. Фото с сайта holidaycheck.ch Самое важное ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рука Москвы: совладелец «Элемы» хочет купить долю и в «Белгалантерее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика