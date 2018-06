Личный опыт. Как не надо отдыхать в Египте

Справа от меня @abo.suoud -классный бармен: вежливый, общительный, улыбчивый, говорит на русском и всегда спрашивает у туристов, как у них дела. Да и вообще, персонал в AMC Royal Hotel доброжелательный, чего не скажешь о всех туристах. Некоторые русскоязычные любят покомандовать. Например:"Чего стоишь? Давай работай". Мол, я же деньги заплатил- давай отрабатывай. Местные — громко орут, не убирают за собой. Китайцы — вредные, но почему — мне не пояснили. Поэтому все мы "хороши", когда ведем себя по-свински.

