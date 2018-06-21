Личный опыт. Как не надо отдыхать в Египте



Отель AMC Royal Hotel, в котором мы отдыхали в Хургаде, отлично подойдёт для семейного отдыха с детьми. Фото с сайта holidaycheck.ch

За семь ночей отпуска в Хургаде мы с мужем допустили пять ошибок. Если вы ещё не были в Египте, но собираетесь когда-нибудь там отдохнуть, прочитайте и не делайте так никогда.

В первый вечер попробовали разные алкогольные коктейли

Перед отпуском друзья рекомендовали нам купить алкоголь в Duty Free. По их словам, местные напитки в Египте и Турции хуже тех, что мы привыкли пить. На белорусско-украинской границе мы взяли две бутылки вермута «Мартини» и виски Jack Daniel’s.

На ужине в первый вечер попробовали египетское пиво — очень холодное и слабенькое. После пива, несмотря на предостережения знакомых, решили выпить алкогольные коктейли «Куба либре», «Багама Мама» и другие. В тот вечер мы, счастливые, что в отпуске, ни в чём себе не отказывали. Коктейли были вкусные и бесплатные.

Утром решили, что да ну эти египетские коктейли. Высидеть час на встрече с гидом оказалось немного сложно — болела голова, сильно хотелось спать и пить. Больше мы коктейли не пили. На протяжении всего отпуска брали в баре почти безалкогольное пиво, воду, чай и кофе.

Недооценили кондиционеры и заболели

В отеле кондиционеры работают на всю мощь. В комнате мы отключили его сразу, как заселились, а в столовой и лобби приходилось терпеть. В майках и шортах там было очень холодно: тело покрывалось гусиной кожей.

На второй день у мужа поднялась температура, а у меня заболело горло. С того времени мы ходили в столовую и лобби в кофтах (я ещё и с парео на шее) и садились подальше от кондиционеров.

Взяли мало лекарств

Как и все отдыхающие, мы взяли с собой аптечку: перекись водорода, «Смекту», активированный уголь, лекарство от аллергии, обезболивающее, бинт, пластырь, «Пантенол», три порошка от простуды и «Люголь». Лекарство от горла и простуды я вообще не планировала брать. Думала: «Ну кто может заболеть на море в Египте, где температура воздуха +32?» Оказалось, что мы можем.

После температуры и ангины у нас начался насморк и кашель. Сначала лечились тем, что есть. Потом один из барменов узнал, почему я хожу с завязанной шеей, и сказал мне пить два чая: один — с мятой и анисом, другой — с корицей и молоком. Когда ни «Люголь», ни чаи не помогли, решили согреть его анисовой водкой на донышке, но тоже безрезультатно.

Одна из туристок посоветовала прополоскать горло морской водой. Не знаю, самовнушение это или нет, но стало легче.

Под конец отпуска решили сходить в аптеку за сиропом от кашля. Фармацевт предложил нам сироп от кашля, антибиотик и ещё какое-то лекарство за $ 43. Мы сказали: «Нет, спасибо. Возьмём только сироп». За него мы заплатили $ 5 и 5 евро. В душе каждый из нас охреневал: в Беларуси за эти лекарства мы бы отдали рублей 30−35. Конечно, мы были не готовы отдать 80 рублей за лекарства, которые в Беларуси стоят 30.

Охрипший голос у меня прошёл только через неделю после приезда из Египта.

Редко наносили солнцезащитный крем

Я посчитала, что солнцезащитным кремом достаточно намазаться один раз в день. Раньше это прокатывало, проблем не было. Но в Египте это не работает. На третий день мы сгорели.

Больно двигаться стало уже после захода солнца (оно в Египте заходит после 18 часов). Как здорово, что в номере было даже не две, а три кровати. Мы могли переночевать раздельно и не причинить друг другу боль во время касания.

«Пантенол», мне кажется, совсем не помогал. В данном случае работало выражение: «Время лечит». Из-за того, что мы сгорели в начале отпуска и не могли остальные дни постоянно находиться на солнце, по нашему загару не скажешь, что мы отдыхали в Египте. Знакомые на огороде и то больше загорели, чем мы.

Не взяли с собой сувениры из Беларуси

Коллега рассказывала, что когда ездила в отпуск, то брала с собой шоколадки «Алёнка». Ими она угощала персонал, например, тех, кто убирал в её номере. Я почему-то решила, что мне сувениры не понадобятся. Думала, что, если надо, оставлю чаевые 1 доллар или евро.

Уже потом я пожалела, что не взяла с собой магнитиков «Слуцк». Нам хотелось что-нибудь оставить на память одному из барменов, который всегда спрашивал, как наши дела, расспрашивал о Беларуси, да и просто открыто с нами общался. Так как у нас ничего из подарков не было, мы подарили ему 1 белорусский рубль.

***

Пусть первый отпуск в Египте и выдался не совсем удачным, Красное море компенсировало все его недостатки. Море – это то, ради чего стоит ехать в Египет. Во-первых, оно красивого голубо-бирюзово-синего цвета, во-вторых, солёная вода хорошо лечит, например, помогает при раздражении на коже, в-третьих, оно вдохновляет на новый день.

Помимо моря мне понравились свежие финики, которые чем-то напомнили виноград. Даже сушёные отличаются от тех, которые предлагают нам в наших магазинах. Радовали и разные фигуры из полотенец, которые оставлял нам уборщик на кровати, – сердечко, крокодил, слон и другие. Приятно было общаться с гидами и персоналом отеля, которые всегда были улыбчивы и вежливы.