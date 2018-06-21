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Рука Москвы: совладелец «Элемы» хочет купить долю и в «Белгалантерее»

22.06.2018 13:34 — Разное | Партизан  
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Бизнесмен Виктор Туревич, который ведет бизнес в Москве и Минске, выразил желание купить долю в ОАО «Белгалантерея» — 2,5 тыс. акций максимум по 25 рублей за штуку, то есть пакет примерно в 5%. Общая сумма должна составить до 62,5 тыс. рублей. Если сделка состоится, то будет закрыта в сентябре.

Рука Москвы: совладелец «Элемы» хочет купить долю и в «Белгалантерее»
Туревич объявляет о намерении осуществить эту сделку не первый раз. Также он имеет долю в ОАО «Элема» и выражал желание купить еще акций. Вместе со своим московским партнером Денисом Серегиным он хотел приобрести долю и в крупной минской сети парикмахерских «Восход».

Бизнес Туревича в России в свое время входил в число самых крупных бизнесов в области азартных игр. В частности, компания «Бартон хаус», совладельцем которой он является, занималась деятельностью по организации и проведению азартных игр и заключения пари.  Но после запрета азартных игр в России специализацию несколько пришлось изменить. В Москве у Серёгина и Туревича есть ряд фирм, среди которых, например, «Бартон Хаус» (85% — Туревич, 15% — Серёгин), «Сретенский бульвар» (90% — Туревич, 10% — Серёгин), «Данка» (90% — Туревич, 10% — Серёгин) и «Либсон» (90% — Туревич, 10% — Серёгин). 

Основной вид деятельности всех этих юрлиц, если верить данным из российского налогового реестра, — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

ОАО «Белгалантерея» является одним из крупнейших оптовых предприятий по поставке на внутренний и внешний рынок галантерейных, парфюмерно-косметических товаров, синтетических моющих средств, мыла хозяйственного и туалетного. Основными видами деятельности предприятия являются оптовая и розничная торговля, хранение и складирование, грузовые перевозки, аренда помещений.

По данным на 2017 год, как сообщает Office.life, у государства в «Белгалантерее» была доля 35,28%. Среди владельцев есть 4 нерезидента Беларуси (физлица). Также акциями владеют 256 белорусских физлиц. Но это не коллектив, потому что в компании всего несколько десятков сотрудников.

89% выручки ОАО составляют поступления от неспециализированной оптовой торговли. Н

 
Теги: Минск
 
 
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Бизнесмен Виктор Туревич, который ведет бизнес в Москве и Минске, выразил желание купить долю в ОАО «Белгалантерея» — 2,5 тыс. акций максимум по 25 рублей за штуку, то...
 
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