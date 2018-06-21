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Рука Москвы: совладелец «Элемы» хочет купить долю и в «Белгалантерее»
Бизнесмен Виктор Туревич, который ведет бизнес в Москве и Минске, выразил желание купить долю в ОАО «Белгалантерея» — 2,5 тыс. акций максимум по 25 рублей за штуку, то есть пакет примерно в 5%. Общая сумма должна составить до 62,5 тыс. рублей. Если сделка состоится, то будет закрыта в сентябре.
Туревич объявляет о намерении осуществить эту сделку не первый раз. Также он имеет долю в ОАО «Элема» и выражал желание купить еще акций. Вместе со своим московским партнером Денисом Серегиным он хотел приобрести долю и в крупной минской сети парикмахерских «Восход».
Бизнес Туревича в России в свое время входил в число самых крупных бизнесов в области азартных игр. В частности, компания «Бартон хаус», совладельцем которой он является, занималась деятельностью по организации и проведению азартных игр и заключения пари. Но после запрета азартных игр в России специализацию несколько пришлось изменить. В Москве у Серёгина и Туревича есть ряд фирм, среди которых, например, «Бартон Хаус» (85% — Туревич, 15% — Серёгин), «Сретенский бульвар» (90% — Туревич, 10% — Серёгин), «Данка» (90% — Туревич, 10% — Серёгин) и «Либсон» (90% — Туревич, 10% — Серёгин).
Основной вид деятельности всех этих юрлиц, если верить данным из российского налогового реестра, — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
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Бизнесмен Виктор Туревич, который ведет бизнес в Москве и Минске, выразил желание купить долю в ОАО «Белгалантерея» — 2,5 тыс. акций максимум по 25 рублей за штуку, то...
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