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В Кричеве мужчина на улице застрелил бывшую жену и покончил с собой

22.06.2018 13:05 — Разное | Партизан  
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Следователи и эксперты разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла вечером 21 июня в Кричеве. По предварительным данным, на улице мужчина выстрелом убил бывшую супругу и потом покончил с собой. Подробности сообщает Госкомитет судебных экспертиз.

В Кричеве мужчина на улице застрелил бывшую жену и покончил с собой
Инцидент произошел примерно в 18.00 прямо на улице. 58-летний мужчина выстрелом в голову убил бывшую 54-летнюю жену, а потом застрелился сам.

На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Установлено, что оба получили огнестрельные ранения в голову и скончались на месте.

«В ходе проведения судебно-медицинской, судебно-химической и судебно-гистологической экспертиз предстоит установить, имеется ли в крови мужчины алкоголь, психотропные вещества или наркотические средства», — рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

С места происшествия среди прочего изъято предполагаемое орудие преступления — пистолет марки ТТ, патроны и гильзы. Их тоже отправят на исследование.

Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство).


 
 
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Следователи и эксперты разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла вечером 21 июня в Кричеве. По предварительным данным, на улице мужчина выстрелом...
 
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