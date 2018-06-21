В Кричеве мужчина на улице застрелил бывшую жену и покончил с собой

Инцидент произошел примерно в 18.00 прямо на улице. 58-летний мужчина выстрелом в голову убил бывшую 54-летнюю жену, а потом застрелился сам.





На место выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Установлено, что оба получили огнестрельные ранения в голову и скончались на месте.





«В ходе проведения судебно-медицинской, судебно-химической и судебно-гистологической экспертиз предстоит установить, имеется ли в крови мужчины алкоголь, психотропные вещества или наркотические средства», — рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.





С места происшествия среди прочего изъято предполагаемое орудие преступления — пистолет марки ТТ, патроны и гильзы. Их тоже отправят на исследование.





Кричевским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (Убийство).



