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Именную плитку на площади Славы в Могилеве заказали 27 человек

22.06.2018 13:01 — Разное | Партизан  
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Некоторое время назад могилевские власти предложили всем жжелающим выгравировать свое имя на плитке на главной площади города. Акцию назвали «Имена Могилева». Так вот: за месяц заказали 27 таких именных плиток. Каждая стоит 65 рублей. Принимать заявки закончили 15 июня, но акцию могут продлить, рассказали TUT.BY в управлении коммунальных предприятий.

Акция «Имена Могилева» стартовала 14 мая и завершилась 15 июня. За это время 27 человек заплатили 65 рублей и заключили с УКП договор, по которому управление обязалось выгравировать на гранитной плите размером 30*30 см ФИО заявленного физлица, уложить ее на площади Славы и выдать сертификат.

«Участник акции получает право на гравировку своей фамилии, имени и отчества на гранитной плитке, которая впоследствии подлежит укладке на площади Славы в Могилеве, а также увековечить память исторических личностей, чья деятельность способствовала развитию духовной и материальной культуры и оставивших значительный след в истории города», — уточнялось на сайте горисполкома.


Плитка будет уложена ориентировочно на территории за статуей «Крылатая». Лимита не было. В договоре не указано, к слову, сколько времени плитки с именами должны находиться на площади Славы. Как минимум — 5 лет: такой гарантийный срок после окончания капитального ремонта площади устанавливает УКП. Так что если плитку повредят, коммунальники будут обязаны ее заменить.

Сертификаты будут вручать после укладки плитки — ориентировочно после 25 июня: это окончание срока капремонта площади. И, возможно, церемонию сделают торжественной.

 
Теги: Могилев
 
 
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Некоторое время назад могилевские власти предложили всем жжелающим выгравировать свое имя на плитке на главной площади города. Акцию назвали «Имена Могилева»....
 
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