Именную плитку на площади Славы в Могилеве заказали 27 человек

Акция «Имена Могилева» стартовала 14 мая и завершилась 15 июня. За это время 27 человек заплатили 65 рублей и заключили с УКП договор, по которому управление обязалось выгравировать на гранитной плите размером 30*30 см ФИО заявленного физлица, уложить ее на площади Славы и выдать сертификат.





«Участник акции получает право на гравировку своей фамилии, имени и отчества на гранитной плитке, которая впоследствии подлежит укладке на площади Славы в Могилеве, а также увековечить память исторических личностей, чья деятельность способствовала развитию духовной и материальной культуры и оставивших значительный след в истории города», — уточнялось на сайте горисполкома.









Плитка будет уложена ориентировочно на территории за статуей «Крылатая». Лимита не было. В договоре не указано, к слову, сколько времени плитки с именами должны находиться на площади Славы. Как минимум — 5 лет: такой гарантийный срок после окончания капитального ремонта площади устанавливает УКП. Так что если плитку повредят, коммунальники будут обязаны ее заменить.





Сертификаты будут вручать после укладки плитки — ориентировочно после 25 июня: это окончание срока капремонта площади. И, возможно, церемонию сделают торжественной.