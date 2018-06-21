Православный священник - владельцам ресторана у Куропат: Ваши предшественники по духу и делу убили их

«Меня тяжело впечатляет наглое стремление унижать место смерти расстрелянных в Куропатах. Почему же их так тянет пуститься в свистопляску около того места, где люди вдыхали последние свои глотки земного воздуха, где видели свои последние картины земной природы?! Почему же вам так хочется потоптаться по их мученическим могилам, опозорить и обесчестить их имена?! Ваши предшественники по духу и делу убили их. Так же этого мало вам?!





Свабода прокомментировать ситуацию с протестами вокруг открытия ресторана «Поедем поедим». Уже хотя бы после смерти отстаньте от тех печальных захоронений, в которые падали с пулей в голове те, кто «неправильно» думал или действовал!» — говорит отец Георгий Рой на просьбу радиопрокомментировать ситуацию с протестами вокруг открытия ресторана «Поедем поедим».









«Дешевыми развлечениями хотят стереть невыносимую для них память о совершении преступления. Примитивная, но действенная идеология: что оглядываться на те могилы? Жизнь идет дальше, наливай да пей!..»





Георгий Рой благодарен тем, кто вместе с сопредседателем БХД Павлом Северинцем вышел на защиту Куропат.





«Если забудем, унизим эти могилы — будут новые. На место одного демона, как известно из Евангелия, могут прийти семь сильнейших», — говорит священник.