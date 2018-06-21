На Братском кладбище прошла акция «Зажги свечу памяти»

Сегодня, 22 июня, на Братском кладбище впервые состоялась районная акция «Зажги свечу памяти».

Жлобине приходили с зажжённой лампадкой и оставляли её у братских могил, чтобы почтить память погибших…

Они навеки останутся в сердцах миллионов людей, дорожащих миром, счастьем, свободой.

Фото Николая СЕМЕНЦА.

















Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "