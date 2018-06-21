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На Братском кладбище прошла акция «Зажги свечу памяти»
22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Сегодня, 22 июня, на Братском кладбище впервые состоялась районная акция «Зажги свечу памяти».
Жлобине приходили с зажжённой лампадкой и оставляли её у братских могил, чтобы почтить память погибших…
Они навеки останутся в сердцах миллионов людей, дорожащих миром, счастьем, свободой.
Фото Николая СЕМЕНЦА.
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Сегодня, 22 июня, на Братском кладбище впервые состоялась районная акция «Зажги свечу памяти». Жлобине приходили с зажжённой лампадкой и оставляли её...
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