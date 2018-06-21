Ярмарка вакансий в Жлобине

26.06.2018 в 11.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Жлобинского райисполкома состоится ярмарка вакансий для предприятия «ССУ № 2 УДМСиБ Мингорисполкома».

На работу требуются:

дорожные рабочие;

каменщики;

бетонщики;

монтажники наружных трубопроводов;

электрогазосварщики. (Требования: профильное образование, опыт, стаж работы).

Адрес: г. Жлобин, ул. Урицкого, 104а (центр занятости).

Телефоны для справок: 3-17-84 – центр занятости, 8(017)344-58-21 – отдел кадров.





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