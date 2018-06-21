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Ярмарка вакансий в Жлобине
22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
26.06.2018 в 11.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Жлобинского райисполкома состоится ярмарка вакансий для предприятия «ССУ № 2 УДМСиБ Мингорисполкома».
На работу требуются:
Адрес: г. Жлобин, ул. Урицкого, 104а (центр занятости).
Телефоны для справок: 3-17-84 – центр занятости, 8(017)344-58-21 – отдел кадров.
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26.06.2018 в 11.00 в управлении по труду, занятости и социальной защите Жлобинского райисполкома состоится ярмарка вакансий для предприятия «ССУ № 2 УДМСиБ...
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