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К сведению пассажиров автотранспорта (изменения на 26 июня 2018)

22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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К сведению пассажиров автотранспорта (изменения на 26 июня 2018)

В связи с закрытием для движения автотранспорта железнодорожного переезда на автодороге в деревне Новые Луки Жлобинского района, 26 июня 2018 г. движение автобусов по пригородному маршруту Жлобин – Ректа с 8.30 до 19.00 на участке от автодороги Рогачёв – Жлобин до посёлка Лукский будет осуществляться с объездом через железнодорожный переезд в деревне Зелёная Долина.

Справки по тел. №114.

Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс».

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В связи с закрытием для движения автотранспорта железнодорожного переезда на автодороге в деревне Новые Луки Жлобинского района, 26 июня 2018 г. движение...
 
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