|
К сведению пассажиров автотранспорта (изменения на 26 июня 2018)
22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В связи с закрытием для движения автотранспорта железнодорожного переезда на автодороге в деревне Новые Луки Жлобинского района, 26 июня 2018 г. движение автобусов по пригородному маршруту Жлобин – Ректа с 8.30 до 19.00 на участке от автодороги Рогачёв – Жлобин до посёлка Лукский будет осуществляться с объездом через железнодорожный переезд в деревне Зелёная Долина.
Справки по тел. №114.
Филиал «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс».
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с закрытием для движения автотранспорта железнодорожного переезда на автодороге в деревне Новые Луки Жлобинского района, 26 июня 2018 г. движение...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)