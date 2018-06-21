Приглашаем на День подписчика

23 июня с 10.00 до 13.00 на Белорусском металлургическом заводе в рамках Дня открытых дверей редакция нашей газеты проводит День подписчика. Вас ждут встреча с журналистами «Новага дня», призы с логотипом газеты.

24 июня с 14.00 до 15.00 в городском парке культуры и отдыха «Приднепровский» в рамках проведения Дня молодёжи состоится День подписчика с вручением памятных сувениров от районки.

Приходите, будем рады!

Редакция газеты "Новы дзень".

Фото из архива газеты

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "