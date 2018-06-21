|
Приглашаем на День подписчика
22.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
23 июня с 10.00 до 13.00 на Белорусском металлургическом заводе в рамках Дня открытых дверей редакция нашей газеты проводит День подписчика. Вас ждут встреча с журналистами «Новага дня», призы с логотипом газеты.
24 июня с 14.00 до 15.00 в городском парке культуры и отдыха «Приднепровский» в рамках проведения Дня молодёжи состоится День подписчика с вручением памятных сувениров от районки.
Приходите, будем рады!
Редакция газеты "Новы дзень".
Фото из архива газеты
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июня с 10.00 до 13.00 на Белорусском металлургическом заводе в рамках Дня открытых дверей редакция нашей газеты проводит День подписчика. Вас ждут встреча...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)