В Минске прошла международная акция «Праздник музыки»

21 июня во дворе Национального исторического музея Республики Беларусь состоялась международная акция «Праздник музыки» (Fête de la Musique). В этом году наша страна впервые приняла в ней участие. Для всех праздник музыки стал отличным поводом познакомиться с разнообразием музыкальных жанров, которые представлены в Беларуси, а также услышать современный джаз в исполнении французских исполнителей Патрисию Бонер (вокал) и Жана-Мишеля Пруста (саксофон).
Свое начало музыкальная акция берет еще в 1981 году во Франции. Со временем празднование набирало обороты и сейчас стало значительным международным арт-событием. Безусловно, больше всего концертов прошло на родине Праздника музыки – во Франции. С самого утра и до темноты музыка звучала во всех концертных залах, барах, кафе, музеях, школах, больницах, улицах, площадях и государственных учреждениях. По сообщениям французских СМИ, во всех городах страны прошло около 3 тыс. выступлений.
В Беларуси музыкальный праздник был организован по инициативе Посольства Франции в Республике Беларусь при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Это совместный проект Национального исторического музея Республики Беларусь и Концертного агентства «Эквилибриум АРТС». Генеральный партнер акции «Праздник Музыки» в Минске - СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».