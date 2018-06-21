В Минске прошла международная акция «Праздник музыки»

21 июня во дворе Национального исторического музея Республики Беларусь состоялась международная акция «Праздник музыки» (Fête de la Musique). В этом году наша страна впервые приняла в ней участие. Для всех праздник музыки стал отличным поводом познакомиться с разнообразием музыкальных жанров, которые представлены в Беларуси, а также услышать современный джаз в исполнении французских исполнителей Патрисию Бонер (вокал) и Жана-Мишеля Пруста (саксофон).

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

АиФ / Евгений Гончар / Евгений Гончар

Боже, как давно это было. "Волнисты", "варенки" и другие "атрибуты" 80-90-х

В Беларуси музыкальный праздник был организован по инициативе Посольства Франции в Республике Беларусь при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Это совместный проект Национального исторического музея Республики Беларусь и Концертного агентства «Эквилибриум АРТС». Генеральный партнер акции «Праздник Музыки» в Минске - СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».