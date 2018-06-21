ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске прошла международная акция «Праздник музыки»

22.06.2018 13:45 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Минске прошла международная акция «Праздник музыки»
Евгений Гончар / АиФ

21 июня во дворе Национального исторического музея Республики Беларусь состоялась международная акция «Праздник музыки» (Fête de la Musique). В этом году наша страна впервые приняла в ней участие. Для всех праздник музыки стал отличным поводом познакомиться с разнообразием музыкальных жанров, которые представлены в Беларуси, а также услышать современный джаз в исполнении французских исполнителей Патрисию Бонер (вокал) и Жана-Мишеля Пруста (саксофон).

В Минске прошла международная акция «Праздник музыки» Боже, как давно это было. "Волнисты", "варенки" и другие "атрибуты" 80-90-х
Свое начало музыкальная акция берет еще в 1981 году во Франции. Со временем празднование набирало обороты и сейчас стало значительным международным арт-событием. Безусловно, больше всего концертов прошло на родине Праздника музыки – во Франции. С самого утра и до темноты музыка звучала во всех концертных залах, барах, кафе, музеях, школах, больницах, улицах, площадях и государственных учреждениях. По сообщениям французских СМИ, во всех городах страны прошло около 3 тыс. выступлений.

В Беларуси музыкальный праздник был организован по инициативе Посольства Франции в Республике Беларусь при поддержке Министерства культуры Республики Беларусь. Это совместный проект Национального исторического музея Республики Беларусь и Концертного агентства «Эквилибриум АРТС». Генеральный партнер акции «Праздник Музыки» в Минске - СООО «СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ».

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодное музыкальное мероприятие, носящее социальный характер, проходит во всем мире 21 июня и приурочено ко Дню летнего солнцестояния.
 
Новости дня
Новости разные
 
Личный опыт. Как не надо отдыхать в Египте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика