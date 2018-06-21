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“Августовский канал” приглашает на полумарафон ( + Программа)

22.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Уважаемые друзья!

 

С большим удовольствием мы рады Вас пригласить на новое событие в беговом мире  – Полумарафон «Августовский канал», который состоится 23 июня (суббота) на территории уникального памятника гидротехнической мысли с двухсотлетней историей. Неповторимые природные ландшафты в окрестностях канала приманивают тысячи людей. В этот раз мы рады  пригласить почитателей бега из многих регионов и стран.

“Августовский канал” приглашает на полумарафон ( + Программа)

 

С нетерпением ждем Вас на Полумарафоне «Августовский канал»!

 

Продолжается регистрация на Полумарафон «Августовский канал».

 

В соревнованиях, которые пройдут 23 июня могут принять участие все желающие.

 

23 июня 2018г. на Августовском канале впервые пройдет одноименный полумарафон. По берегам уникального гидротехнического сооружения с двухсотлетней историей могут пробежать все желающие. Программа пробега включает старты на 5 км, 10 км и дистанцию классического полумарафона (21,1 км). Центром события станет шлюз Домбровка, где в 11.00 ч. будет дан старт на всех дистанциях, здесь же и финиширует участники. Для всех, кто успешно преодолеет трассы соревнований, ждут уникальные с неповторимым дизайном медали. Призовой фонд «Полумарафона Августовский канал» составит более 3 000 рублей, будут разыграны более семидесяти призов. Лучшие команды получат кубки.

 

Всех участников на финише ждет дружеский обед и обширная развлекательная программа. Для зарегистрировавшихся бегунов будет организован бесплатный трансфер из Гродно и обратно.  С условиями участия можно ознакомиться на сайте Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома www.oblsport.grodno.by и 42195.by. Здесь же можно зарегистрироваться для участия в пробеге.

 

Программа «Полумарафона Августовский канал»

 

22 июня  2018 года (пятница)

 

15.00 – 20.00 – Выдача стартовых пакетов, регистрация (Актовый зал Управления спорта и туризма Гродненского облисполкома (Гродно. ул. Ожешко, дом 19, 3 этаж)

 

23 июня 2018 года (суббота)

 

8.00 – 9.00 – Переезд участников на автобусе из г.Гродно (отправление от привокзальной площади железнодорожного вокзала) до Августовского канала.

 

09.00 – 10.30 – выдача стартовых пакетов, регистрация (Августовский канал (Шлюз Домбровка)

 

10.45 – разминка на старте

 

11.00 – старт участников полумарафона, 10 км и 5 км.

 

11.15 – финиш первых участников на 5 км.

 

11.30 – финиш первых участников на 10 км.

 

11.45 – награждение победителей и призеров на 5 км.

 

12.05 – финиш первых участников в полумарафоне

 

12.45 – награждение победителей и призеров на 10 км.

 

14.00 – награждение победителей и призеров в полумарафоне (21,1 км).

 

15.00 – Переезд участников на автобусе от Августовского канала (Шлюз Домбровка) до г.Гродно (прибытие к привокзальной площади железнодорожного вокзала).

 

Положение о проведении «Полумарафона Августовский канал».

 

Все финишировавшие получат уникальные медали.

“Августовский канал” приглашает на полумарафон ( + Программа)

 

42195.by

 

 
Теги: Гродно
 
 
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23 июня 2018г. на Августовском канале впервые пройдет одноименный полумарафон. По берегам уникального гидротехнического сооружения с двухсотлетней историей могут...
 
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