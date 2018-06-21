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Иран может выйти из СВПД в ближайшие недели – СМИ

22.06.2018 12:58 — Разное | Интерфакс  
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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели, сообщает в пятницу иранское агентство "Тасним".

"Я не могу сказать, что перспектива продолжения переговоров с Европой ясна, и, что она может привести нас к достижению общего комплекса мер для сохранения СВПД", - приводит агентство его слова.

Он отметил, что "терпение Ирана кончилось, и, возможно, Иран выйдет из СВПД в ближайшие недели".

По словам замглавы иранского МИД, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

"Я сказал на конференции (состоявшейся в Вене в четверг - ИФ), что СВПД находится в реанимации, поскольку соглашение утратило свой сбалансированный вариант в результате выхода США", - сказал он.

Это заявление дипломат сделал в четверг в Австрии, однако иранские СМИ сообщили о нем лишь сейчас.

А.Аракчи в настоящее время находится с рабочим визитом в Москве.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Весной этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки и восстановлении жестких односторонних санкций в отношении Ирана. Остальные участники соглашения поддерживают СВПД.

Госсекретарь США Майкл Помпео, оглашая новую политику Вашингтона по Ирану, заявил, что Соединенные Штаты готовы отменить все санкции, восстановить торговые и дипломатические отношения с Ираном и открыть ему доступ к передовым технологиям в обмен на соблюдение требований Вашингтона со стороны Тегерана.

Среди условий США - допуск экспертов МАГАТЭ к иранским объектам, прекращение обогащения урана и плутония, а также отказ от разработки ракет, способных нести ядерное оружие.

В ответ глава МИД Ирана Джавад Зариф раскритиковал требования США для возобновления диалога по ядерной сделке, составив ответный список требований, которые могли бы предъявить иранцы к Вашингтону.

Так, Дж.Зариф пишет, что Тегеран имеет право потребовать от США уважения независимости и суверенитета Ирана. По его мнению, США также следует отказаться от политики "обращения к угрозам или использованию силы". Глава иранского внешнеполитического ведомства призвал правительство США "открыто признать неоправданные и незаконные действия против граждан Ирана в прошедшие десятилетия".

Дж.Зариф также заявил, что США следует возместить Ирану потери за нарушения СВПД, и прекратить сами нарушения. Кроме того, заявляет Дж.Зариф, США следует выразить приверженность "безусловной и поддающейся проверке всех обязательств согласно договоренности".

 
 
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Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели, сообщает в пятницу иранское...
 
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