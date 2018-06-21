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Фильм беларуски покажут на международном кинофестивале во Франции

22.06.2018 13:29 — Разное | KYKY  
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На 29-й Международный кинофестиваль в Марселе попал беларуский фильм. «Завтра» от Юли Шатун был лучшей игровой картиной на «Лістападзе» в прошлом году, а теперь стал первой беларуской картиной, которая смогла попасть в международный конкурс кинодебютов «Молодость на марше», пишет The Village Беларусь.

Фильм рассказывает о жизни в Мозыре – это родной город Юли. Бывший учитель английского занимается тем, что разносит листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и лотерейный билет, который дает ему возможность помечтать.

Юля – это не «американская» беларуска, она закончила университет культуры и живет в Минске. Сейчас она работает над новым фильмом. «Завтра» – ее первый полнометражный фильм. Кроме других наград, он получил и приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси «За создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества».

«Не было цели сделать жесткую социальную картину. Конечно, снимала про то, что мне небезразлично. Однажды на занятиях мой учитель по «Белорусскому коллегиуму» Валентин Акудович сказал: «Пишите свою главную боль». И я написала. Мне кажется, получилось честно», — рассказала режиссер еще осенью.

Международный кинофестиваль в Марселе пройдет с 10 по 16 июля. «Завтра» покажут в расширенной версии. Картина примет участие сразу в трех конкурсах: Международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR. В Минске в широкий прокат фильм выйдет в сентябре.

Фото: «Минск-Новости»

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Теги: Минск
 
 
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На 29-й Международный кинофестиваль в Марселе попал беларуский фильм. «Завтра» от Юли Шатун был лучшей игровой картиной на «Лістападзе» в прошлом году, а теперь...
 
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