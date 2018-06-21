Египет обжалует судейство в игре с Россией

Президент Федерации футбола Египта Хани Абу-Рида заявил, что ведомство подаст официальную жалобу на судейство Энрике Касереса в матче ЧМ-2018 с национальной командой России (1:3).



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После второго поражения на групповом этапе африканцы лишились шансов на выход в плей-офф.

— Арбитр принял ряд несправедливых решений. Он не использовал систему VAR, когда Маруан Мохсен упал в штрафной — там был явный пенальти. Кроме того, при первом пропущенном голе Ахмед Фатхи (автор автогола. — Прим. Sports.ru) получил очевидный толчок. Мы используем свое право подать жалобу и потребуем соответствующего расследования, — сказал Абу-Рида.