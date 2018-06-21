Беларусь – в тройке худших стран европейского Глобального рейтинга нелегальной торговли





Беларусь в Глобальном рейтинге нелегальной торговли среди стран Европы заняла 32-е место из 34-х.

Отметим, что Россия в списке оказалась на 30-й позиции, а Украина - на 34-й. Рейтинг был составлен исследовательской группой журнала The Economist, пишет thinktanks.by .

При составлении индекса были отобраны 84 страны мира, среди которых 34 страны Европы: 28 членов ЕС и шесть стран, которые туда не входят (Босния и Герцеговина, Черногория, а также Сербия на Балканах и бывшие советские республики - Беларусь, Россия и Украина).

Избранные страны представляют 95% мирового ВВП и 95% торговых потоков.

Всем странам, отобранным в индекс, начислялись баллы. Лидер рейтинга Финляндия получила 86,3 балла. Занявшие второе и третье места Великобритания и Швеция - 85,1 и 80,9 баллов соотевтственно. Беларусь получила 41,5 баллов.





Весьма низкие оценки Беларусь получила в категории «Государственная политика». Она составляет 35% общей индексной оценки. В ней определяется наличие политических и юридических подходов к мониторингу и предотвращению незаконной торговли. В данной категории оценивается степень присоединения экономики к 14 конвенциям, связанным с незаконной торговлей; соответствие положениям Группы по разработке финансовых мер (FATF) по борьбе с отмыванием денег; позицию по защите интеллектуальной собственности (ИС), подход к коррупции; методы правопорядка в экономике; объем межведомственного сотрудничества; а также уровень кибербезопасности.

Здесь худшую эффективность в Европе имеют Беларусь, Россия и Украина. В глобальном рейтинге Беларусь заняла 65-е место, Россия - 76-е место и Украина - 77-е место. Данные экономики получили низкую оценку за плохие показатели по отдельным категориям.

Также довольно низкие показатели у Беларуси в категориях «Прозрачность и торговля», а также «Таможенная среда».

Глобальный индекс нелегальной торговли является мерилом того, насколько экономика способствует (или противостоит) незаконной торговли путем своей политики и инициативы по борьбе с незаконной торговлей.