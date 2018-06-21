Минск примет чемпионат Европы по фехтованию в 2020 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Белорусской федерации этого вида спорта Андрей Губанов.



Фото: Денис Костюченко

Решение о проведении турнира принято на конгрессе Европейской конфедерации фехтования (EFC) в сербском Нови-Саде.

Как отметил Андрей Губанов, для проведения крупного международного турнира планируется задействовать минский Дворец спорта.

— Этот комплекс хорошо известен многим командам после чемпионата Европы для атлетов до 23 лет. Взрослый континентальный форум немного больше по масштабам и по количеству участников, поэтому кроме Дворца спорта хотелось бы задействовать и площади прилегающей ледовой площадки спортшколы БФСО «Динамо». На конгрессе в Сербии представители других стран добрыми словами отзывались о молодежном чемпионате Европы, который в апреле 2017 года состоялся в Минске, и единогласно проголосовали за Беларусь, которая получила право проведения более крупных соревнований в 2020 году, — рассказал заместитель председателя федерации.

В Нови-Саде также принято решение, что чемпионат Европы 2019 года пройдет в немецком Дюссельдорфе.

В минском европейском форуме фехтовальщиков в 2020 году планируется участие более 500 спортсменов.