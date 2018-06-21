Рекорд по сборке фигурок оригами установили в Минске

560 бумажных рыбок сложили вчера зрители мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе». Перед началом фильма все зрители прошли экспресс-мастер-класс по оригами.



Рекорд зафиксирован в Книге рекордов стран СНГ и Балтии. Бумажных рыбок подарят воспитанникам детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.



