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Рекорд по сборке фигурок оригами установили в Минске
560 бумажных рыбок сложили вчера зрители мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе». Перед началом фильма все зрители прошли экспресс-мастер-класс по оригами.
Рекорд зафиксирован в Книге рекордов стран СНГ и Балтии. Бумажных рыбок подарят воспитанникам детского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
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560 бумажных рыбок сложили вчера зрители мультфильма культового японского режиссера Хаяо Миядзаки «Рыбка Поньо на утёсе».
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