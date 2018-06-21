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В Гомеле мусоровоз насмерть сбил мужчину
В Гомеле мусоровоз наехал на пешехода, мужчина погиб, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Трагедия произошла 22 июня около 9.00. Мусоровоз наехал на мужчину 1947 года рождения, когда двигался задним ходом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, работает следственно-оперативная группа.
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Мусоровоз наехал на мужчину 1947 года рождения, когда двигался задним ходом.
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