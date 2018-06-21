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Президент: за два года среднюю зарплату в сельском хозяйстве нужно довести до тысячи рублей

22.06.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко уже требовал в ближайшие два года поднять в два раза зарплаты педагогам. Также он был недоволен низкими зарплатами у работников детских садов, младшего медицинского персонала, а также «в культуре и социальном обеспечении». Теперь глава государства заявил, что за два года среднюю зарплату и в сельском хозяйстве «тем, кто работает» нужно поднять до тысячи рублей. Об этом глава государства заявил на совещании в Шкловском районе, пишет БЕЛТА.


Фото с сайта newsland.ru

— Думаю, что в будущем году перед губернаторами будет стоять задача — они прежде всего за село отвечают — не 600 рублей, а 800 рублей (средней зарплаты в сельском хозяйстве — Прим. Finance.tut.by). И вы к этому готовьтесь. Это не значит, что всем, а тем, кто работает. Через пару лет мы должны к той же тысяче рублей средней зарплаты подойти и в сельском хозяйстве, — президент.

Глава государства подчеркнул, что, для того чтобы достичь таких результатов, «надо делать все правильно».

— Как бы ни было сложно, нам от этого никуда не деться, и лучшие хозяйства это уже обеспечили. А почему другие не могут? Могут! Только надо делать все правильно. Надо технологически правильно делать и соблюдать дисциплину — от работника до руководителя хозяйства, — добавил глава государства.

Напомним, в феврале этого года президент потребовал в ближайшие два года поднять в два раза зарплаты и педагогам.

— По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора — учитель, — сказал Александр Лукашенко.

Президент также был недоволен низкими зарплатами у работников детских садов, младшего медицинского персонала, а также «в культуре и социальном обеспечении».

— Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет них в текущем году мы должны превзойти 1 тысячу рублей заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена. Но мой контроль — за этим пластом населения, который получает низкую зарплату, — предупредил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом сегодня заявил президент на совещании в Шкловском районе
 
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