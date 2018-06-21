ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я чуть не расплакался". Как простой парень из Бобруйска стал крутым бодибилдером в США

22.06.2018 14:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По идеальному торсу на обложке американского журнала о бодибилдинге вы вряд ли догадаетесь, что перед вами — Антон Антипов из Бобруйска. Антону сейчас 35 лет, он уже давно живет в Нью-Йорке. Он профессиональный бодибилдер, пять раз выступал на соревновании «Мистер Олимпия». А еще звезда соцсетей: в одном только инстаграме за тренировками Антона следит 218 тысяч подписчиков — как будто бы весь Бобруйск.

GO.TUT.BY записал историю Антона — о том, как он стал моделью и заработал десять тысяч долларов за одну съемку; спал на лавочках в парке, перемазанный гримом для бодибилдинга, — и, наконец, зарегистрировался в «Одноклассниках».

Все, что Антон помнит о Беларуси

— О детстве в Бобруйске у меня очень хорошие воспоминания. А как иначе? Я ведь был ребенком, а родители хорошо обо мне заботились.

Увлечение спортом — это оттуда, из Беларуси. Папа был известным в городе художником, но когда-то занимался атлетикой — так что бицуха у него большая. Помню, лет в восемь я его спросил: пап, как накачать такие банки, как у тебя? Он показал, как делать скручивания, как подтягиваться. На турниках я проводил дни. А еще плавал, занимался самбо, бегал. В хоккей играл. Смотрел фильмы со Шварцнеггером и просил папу нарисовать его в моей тетрадке.

Когда мне было 13, я вернулся домой из школы и услышал от родителей: собирайся, сегодня мы уезжаем в Штаты. Со стороны отца вся семья уже жила в Америке. Родители задумали переезд давно, просто мне не говорили — боялись, что я в школе разболтаю. Был как-то случай в городе: семья готовилась эмигрировать в США. Кто-то решил, что они богачи — и выкрал дочку, чтобы потребовать выкуп.

Я в тот день даже с одноклассниками попрощаться не успел. Только адрес лучшего друга записал, чтобы письма слать. И да, я ни слова не знал по-английски: нас учили французскому.

В Бруклин мы переехали посреди учебного года. Чтобы попасть в школу, пришлось ждать до сентября — я сидел дома и учил язык за просмотром мультиков по телевизору. А в первый школьный день принес с собой клюшку. Показывал на нее и спрашивал: кто со мной пойдет играть в хоккей? Так и освоился.

Не надо стесняться

— Пока учился в школе, гантелей у меня не было. Денег на них тоже. Так что я занимался в парке: подтягивался на ветке или использовал стул вместо тренажера. В 17 лет устроился продавцом парфюмерии — и заработал достаточно, чтобы впервые в жизни прийти в тренажерный зал.

На абонемент мне хватило, на тренера нет. Хорошо, что в зале была груша. Я решил, если с тренажерами не разберусь, хоть грушу побью! Первое время старался заходить попозже, за час до закрытия. И очень стеснялся: казалось, все вокруг только и обсуждают этого пацана, который не знает, что делает. Дергался на тренажерах, поднимал гири. В зал ходил какой-то русский дедушка, он мне более-менее показал, как тренироваться.

 

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 17 Апр 2017 в 10:00 PDT

С тех пор я загорелся залом: начал много читать о тренировках, о питании. Пресс у меня был очень хороший: мог напрячь мышцы, монетку туда засунуть — и он бы торчала. Но больше ничего: ни рук, ни спины. Чтобы набрать массу, перешел на диету «си фуд»: что вижу, то и ем.

Я был дрыщом — но мне казалось, уже подкачанный. И друзья мои так думали: на пляже отправляли к девчонкам, чтобы познакомиться. Сейчас, когда к родителям прихожу и смотрю на юношеские фото, поверить не могу, что это — я.

Сколько зарабатывает модель в США

— Как-то на улице ко мне подошел сотрудник модельного агентства и вручил свою визитку: мол, заходи, если хочешь работу. Через пару месяцев — еще один. Я рассказал об этом своей подружке, и она буквально уговорила меня найти в интернете подходящее агентство, Boss Models, и отправить туда мои фото. Буквально минут через пятнадцать мне ответили: приходите завтра в три. В тот день я заключил контракт на три года.

Я участвовал во многих показах, снимался в каталогах нижнего белья. Модельный бизнес в Нью-Йорке — это хорошие деньги. Если пройдешь кастинг у Hilfiger или Dolce&Gabbana — можно и пятьдесят тысяч долларов заработать. Это не оценка того, насколько ты красив. Ищут всегда моделей определенного типажа — если подходишь, берут. Мой максимум — десять тысяч долларов за два дня съемок для итальянской ювелирной марки. Тратил я так же быстро, как и зарабатывал: мог пойти в клуб с друзьями и платить за всех.


Фото: из личного архива

Я всегда хотел выглядеть, как парни с обложек Men’s Fitness или Flex Magazine — но в модельном агентстве качаться не разрешали: не влез бы в Dolce&Gabbana и все эти костюмы, там же маленькие размеры. Когда контракт закончился, агент пытался мне объяснить: потеряю в деньгах, если перейду из фэшн-модели в фитнес. Я ответил: «Мне деньги не очень нужны по жизни». Я их никогда на первое место не ставил, заработать всегда можно.

Через год тренировок я пришел в фитнес-агентство и попал на свою первую обложку. Чтобы вы понимали разницу, за съемку для Men’s Fitness мне заплатили 500 долларов. Но если бы я все делал из-за денег… Ну, жил бы в доме побогаче с хорошей тачкой — вот и все.

Гастроли бодибилдера

— После первой обложки я был в хорошей форме — и агент подсказал, что подошел бы в номинацию соревнований по бодибилдингу men’s physique. Я тогда подрабатывал барменом в клубе, и мой напарник был бодибилдером. Он собирался закончить смену в шесть утра и ехать на соревнования. Позвал меня. Я сначала пытался отказаться: «Ты что, вообще не знаю, что там делать», — но он уговорил. На нас нанесли грим, друг привез мне шорты. Я выступил — и занял четвертое место.

 

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 12 Янв 2017 в 10:53 PST

Бодибилдинг мне понравился. Посмотрел расписание: соревнования в разных городах — почти каждую неделю. На выходных я садился в автобус и ехал в новый штат. Предварительные соревнования утром, финалы вечером — а между ними перерыв часа на три. Куда идти в городе, где ты никого не знаешь? Снимать отель на три часа — глупо. Я просился поспать в машинах других спортсменов, но мне всегда отказывали. Так что шел в ближайший парк и, как был в гриме, так и спал на лавочке. А после финала возвращался на работу, в бар. Четыре месяца подряд я побеждал — и стал профессионалом в этой дисциплине. Я тогда чуть не расплакался, потому что был единственным, кто в меня верил.

 

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 20 Мар 2018 в 12:13 PDT

Всего я выиграл восемь соревнований Международной федерации бодибилдинга и фитнеса и пять раз был на сцене конкурса «Мистер Олимпия». Одна из последних моих обложек — журнала Muscle&Fitness — мне не очень нравится: было мало времени на подготовку. Но вот ее история — в моем духе. Я захотел сделать татуировку на руке, а агентство, с которым у меня был контракт, возражало. Говорили, что с татуировкой я как модель останусь без работы. Сказал: «Как бы не так» — и сменил агентство. И меня тут же пригласили в Muscle&Fitness, чтобы рассказать обо мне как о спортсмене. В редакции признались: понравилась им именно татуировка. Это то, что я пытаюсь людям доказать: делай то, что тебе нравится, — и ты добьешься успеха. Главное, на сто процентов в это погружаться и никого не слушать.

Почему Антона можно найти в «Одноклассниках»

— Родители отговаривали меня ходить в зал. Считали, что лучше бы я поступил в колледж, стал доктором или юристом. Но я не обращал внимания. Когда начал появляться на обложках журналов, мама купила один, принесла на работу и похвасталась. Но за моими выступлениями родные не следили. Было немножко обидно: бодибилдинг стал большой частью моей жизни. Только после моего выступления на «Олимпии» мама написала: «Поздравляю тебя».

Папа уже не рисует картин. Когда мы только переехали, он согласился на первую подходящую работу, чтобы кормить семью: рисовать на витражах в ресторанах. До сих пор этим занимается. И времени быть художником нет.

Я сейчас — спортсмен и тренер. Хорошо зарабатываю, потому что у меня контракты с брендом спортивного питания, спортивной одежды. Мечтаю открыть свой зал. Много путешествую — но в Беларуси со времени отъезда так и не был.

Как-то зарегистрировался в «Одноклассниках», хотел найти того друга детства из Бобруйска, с которым обменялся адресами. Нашел. До сих пор там живет. У него семья, дети. Я был очень рад ему написать, но он как-то без энтузиазма ответил: короткие сообщения, словно общается со случайным прохожим — а не с человеком, которого лет двадцать не видел. Но я все понимаю: у него своя жизнь, он меня, скорее всего, забыл. После этого я на «Одноклассники» больше не залазил.

Читайте также
«Даже деньги дарят». Как велосипедист из Гомеля едет тысячи км по России, а его поддерживают
«Красивая тренер — отличная мотивация». Мужчины рассказывают, зачем учатся садиться на шпагат
 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По идеальному торсу на обложке американского журнала о бодибилдинге вы вряд ли догадаетесь, что перед вами - Антон Антипов из Бобруйска.
 
Новости дня
Новости разные
 
На М1 Mercedes врезался в ГАЗ и опрокинулся: предположительно, водитель уснул за рулем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика