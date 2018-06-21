"Я чуть не расплакался". Как простой парень из Бобруйска стал крутым бодибилдером в США

По идеальному торсу на обложке американского журнала о бодибилдинге вы вряд ли догадаетесь, что перед вами — Антон Антипов из Бобруйска. Антону сейчас 35 лет, он уже давно живет в Нью-Йорке. Он профессиональный бодибилдер, пять раз выступал на соревновании «Мистер Олимпия». А еще звезда соцсетей: в одном только инстаграме за тренировками Антона следит 218 тысяч подписчиков — как будто бы весь Бобруйск.

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 25 Май 2018 в 6:26 PDT

GO.TUT.BY записал историю Антона — о том, как он стал моделью и заработал десять тысяч долларов за одну съемку; спал на лавочках в парке, перемазанный гримом для бодибилдинга, — и, наконец, зарегистрировался в «Одноклассниках».

Все, что Антон помнит о Беларуси

— О детстве в Бобруйске у меня очень хорошие воспоминания. А как иначе? Я ведь был ребенком, а родители хорошо обо мне заботились.

Увлечение спортом — это оттуда, из Беларуси. Папа был известным в городе художником, но когда-то занимался атлетикой — так что бицуха у него большая. Помню, лет в восемь я его спросил: пап, как накачать такие банки, как у тебя? Он показал, как делать скручивания, как подтягиваться. На турниках я проводил дни. А еще плавал, занимался самбо, бегал. В хоккей играл. Смотрел фильмы со Шварцнеггером и просил папу нарисовать его в моей тетрадке.

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 2 Дек 2017 в 3:04 PST

Когда мне было 13, я вернулся домой из школы и услышал от родителей: собирайся, сегодня мы уезжаем в Штаты. Со стороны отца вся семья уже жила в Америке. Родители задумали переезд давно, просто мне не говорили — боялись, что я в школе разболтаю. Был как-то случай в городе: семья готовилась эмигрировать в США. Кто-то решил, что они богачи — и выкрал дочку, чтобы потребовать выкуп.

Я в тот день даже с одноклассниками попрощаться не успел. Только адрес лучшего друга записал, чтобы письма слать. И да, я ни слова не знал по-английски: нас учили французскому.

В Бруклин мы переехали посреди учебного года. Чтобы попасть в школу, пришлось ждать до сентября — я сидел дома и учил язык за просмотром мультиков по телевизору. А в первый школьный день принес с собой клюшку. Показывал на нее и спрашивал: кто со мной пойдет играть в хоккей? Так и освоился.

Не надо стесняться

— Пока учился в школе, гантелей у меня не было. Денег на них тоже. Так что я занимался в парке: подтягивался на ветке или использовал стул вместо тренажера. В 17 лет устроился продавцом парфюмерии — и заработал достаточно, чтобы впервые в жизни прийти в тренажерный зал.

На абонемент мне хватило, на тренера нет. Хорошо, что в зале была груша. Я решил, если с тренажерами не разберусь, хоть грушу побью! Первое время старался заходить попозже, за час до закрытия. И очень стеснялся: казалось, все вокруг только и обсуждают этого пацана, который не знает, что делает. Дергался на тренажерах, поднимал гири. В зал ходил какой-то русский дедушка, он мне более-менее показал, как тренироваться.

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 17 Апр 2017 в 10:00 PDT

С тех пор я загорелся залом: начал много читать о тренировках, о питании. Пресс у меня был очень хороший: мог напрячь мышцы, монетку туда засунуть — и он бы торчала. Но больше ничего: ни рук, ни спины. Чтобы набрать массу, перешел на диету «си фуд»: что вижу, то и ем.

Я был дрыщом — но мне казалось, уже подкачанный. И друзья мои так думали: на пляже отправляли к девчонкам, чтобы познакомиться. Сейчас, когда к родителям прихожу и смотрю на юношеские фото, поверить не могу, что это — я.

Сколько зарабатывает модель в США

— Как-то на улице ко мне подошел сотрудник модельного агентства и вручил свою визитку: мол, заходи, если хочешь работу. Через пару месяцев — еще один. Я рассказал об этом своей подружке, и она буквально уговорила меня найти в интернете подходящее агентство, Boss Models, и отправить туда мои фото. Буквально минут через пятнадцать мне ответили: приходите завтра в три. В тот день я заключил контракт на три года.

Я участвовал во многих показах, снимался в каталогах нижнего белья. Модельный бизнес в Нью-Йорке — это хорошие деньги. Если пройдешь кастинг у Hilfiger или Dolce&Gabbana — можно и пятьдесят тысяч долларов заработать. Это не оценка того, насколько ты красив. Ищут всегда моделей определенного типажа — если подходишь, берут. Мой максимум — десять тысяч долларов за два дня съемок для итальянской ювелирной марки. Тратил я так же быстро, как и зарабатывал: мог пойти в клуб с друзьями и платить за всех.



Фото: из личного архива

Я всегда хотел выглядеть, как парни с обложек Men’s Fitness или Flex Magazine — но в модельном агентстве качаться не разрешали: не влез бы в Dolce&Gabbana и все эти костюмы, там же маленькие размеры. Когда контракт закончился, агент пытался мне объяснить: потеряю в деньгах, если перейду из фэшн-модели в фитнес. Я ответил: «Мне деньги не очень нужны по жизни». Я их никогда на первое место не ставил, заработать всегда можно.

Через год тренировок я пришел в фитнес-агентство и попал на свою первую обложку. Чтобы вы понимали разницу, за съемку для Men’s Fitness мне заплатили 500 долларов. Но если бы я все делал из-за денег… Ну, жил бы в доме побогаче с хорошей тачкой — вот и все.

Гастроли бодибилдера

— После первой обложки я был в хорошей форме — и агент подсказал, что подошел бы в номинацию соревнований по бодибилдингу men’s physique. Я тогда подрабатывал барменом в клубе, и мой напарник был бодибилдером. Он собирался закончить смену в шесть утра и ехать на соревнования. Позвал меня. Я сначала пытался отказаться: «Ты что, вообще не знаю, что там делать», — но он уговорил. На нас нанесли грим, друг привез мне шорты. Я выступил — и занял четвертое место.

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 12 Янв 2017 в 10:53 PST

Бодибилдинг мне понравился. Посмотрел расписание: соревнования в разных городах — почти каждую неделю. На выходных я садился в автобус и ехал в новый штат. Предварительные соревнования утром, финалы вечером — а между ними перерыв часа на три. Куда идти в городе, где ты никого не знаешь? Снимать отель на три часа — глупо. Я просился поспать в машинах других спортсменов, но мне всегда отказывали. Так что шел в ближайший парк и, как был в гриме, так и спал на лавочке. А после финала возвращался на работу, в бар. Четыре месяца подряд я побеждал — и стал профессионалом в этой дисциплине. Я тогда чуть не расплакался, потому что был единственным, кто в меня верил.

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 20 Мар 2018 в 12:13 PDT

Всего я выиграл восемь соревнований Международной федерации бодибилдинга и фитнеса и пять раз был на сцене конкурса «Мистер Олимпия». Одна из последних моих обложек — журнала Muscle&Fitness — мне не очень нравится: было мало времени на подготовку. Но вот ее история — в моем духе. Я захотел сделать татуировку на руке, а агентство, с которым у меня был контракт, возражало. Говорили, что с татуировкой я как модель останусь без работы. Сказал: «Как бы не так» — и сменил агентство. И меня тут же пригласили в Muscle&Fitness, чтобы рассказать обо мне как о спортсмене. В редакции признались: понравилась им именно татуировка. Это то, что я пытаюсь людям доказать: делай то, что тебе нравится, — и ты добьешься успеха. Главное, на сто процентов в это погружаться и никого не слушать.

Почему Антона можно найти в «Одноклассниках»

— Родители отговаривали меня ходить в зал. Считали, что лучше бы я поступил в колледж, стал доктором или юристом. Но я не обращал внимания. Когда начал появляться на обложках журналов, мама купила один, принесла на работу и похвасталась. Но за моими выступлениями родные не следили. Было немножко обидно: бодибилдинг стал большой частью моей жизни. Только после моего выступления на «Олимпии» мама написала: «Поздравляю тебя».

Папа уже не рисует картин. Когда мы только переехали, он согласился на первую подходящую работу, чтобы кормить семью: рисовать на витражах в ресторанах. До сих пор этим занимается. И времени быть художником нет.

Публикация от Anton Antipov (@maiseu) 10 Окт 2016 в 8:19 PDT

Я сейчас — спортсмен и тренер. Хорошо зарабатываю, потому что у меня контракты с брендом спортивного питания, спортивной одежды. Мечтаю открыть свой зал. Много путешествую — но в Беларуси со времени отъезда так и не был.

Как-то зарегистрировался в «Одноклассниках», хотел найти того друга детства из Бобруйска, с которым обменялся адресами. Нашел. До сих пор там живет. У него семья, дети. Я был очень рад ему написать, но он как-то без энтузиазма ответил: короткие сообщения, словно общается со случайным прохожим — а не с человеком, которого лет двадцать не видел. Но я все понимаю: у него своя жизнь, он меня, скорее всего, забыл. После этого я на «Одноклассники» больше не залазил.