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На М1 Mercedes врезался в ГАЗ и опрокинулся: предположительно, водитель уснул за рулем
Авария произошла 22 июня, около 09.45, в Кобринском районе. Об этом
По информации инспекторов, водитель Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 91-м километре дороги он, предварительно, уснул за рулем и совершил столкновение с попутным автомобилем ГАЗ. От удара Mercedes опрокинулся на бок.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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Авария произошла 22 июня, около 09.45, в Кобринском районе.
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