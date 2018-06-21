На М1 Mercedes врезался в ГАЗ и опрокинулся: предположительно, водитель уснул за рулем

Авария произошла 22 июня, около 09.45, в Кобринском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

По информации инспекторов, водитель Mercedes ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 91-м километре дороги он, предварительно, уснул за рулем и совершил столкновение с попутным автомобилем ГАЗ. От удара Mercedes опрокинулся на бок.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.