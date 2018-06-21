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Ураган прошёлся ночью через Польшу, есть жертвы
Непогода обрушилась на Польшу в ночь на 22 июня.
Сильный ветер с грозой нанёс большой ущерб Мазовецкому и Куявско-Поморскому воеводствам. По сообщениям местных СМИ, один человек погиб, ещё 10 получили ранения.
В регионе зафиксировано несколько пожаров, а также обрывы линий электропередач.
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По сообщениям местных СМИ, один человек погиб, ещё 10 получили ранения.
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