Ураган прошёлся ночью через Польшу, есть жертвы

Непогода обрушилась на Польшу в ночь на 22 июня.

Сильный ветер с грозой нанёс большой ущерб Мазовецкому и Куявско-Поморскому воеводствам. По сообщениям местных СМИ, один человек погиб, ещё 10 получили ранения.

В регионе зафиксировано несколько пожаров, а также обрывы линий электропередач.