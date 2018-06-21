В Жлобинском районе отбойник прошел через автомобиль

Водитель «Форда» 1987 года выпуска на трассе М-5 возле деревни Белица Жлобинского района не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение дороги, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС Республики Беларусь.

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На момент аварии в авто также находился пассажир, он покинул автомобиль самостоятельно еще до прибытия подразделений МЧС.

Помощь спасателей понадобилась водителю: он оказался зажат в искорёженном транспортном средстве. Чтобы спасти мужчину, пришлось задействовать специальное гидравлическое оборудование. После деблокировки пострадавшего с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, перелом и рваные раны правого бедра, перелом правого плеча» госпитализировали в медицинское учреждение.