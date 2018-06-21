Дзержинские спасатели про опасность легковоспламеняющихся жидкостей

Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, толуола, некоторых спиртов и эфиров − по сводкам спасателей периодически становятся причиной возгораний, в результате которых люди попадают в больницу.

Спасатели напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, приготовлении пищи на огне категорически запрещено. Также нельзя бросать емкости с ЛВЖ (ГЖ), или неизвестным вам содержимым в костер.

Само название − "легковоспламеняющиеся жидкости" говорит само за себя, поэтому их использование требует особого внимания.

В гаражах, сараях и других подсобных помещениях хранить бензин и другие ЛВЖ (растворители, спирт, ацетон, керосин и др.) можно. Но в определенных условиях: т.е. общей массой не более 20 кг и в металлических, плотно закрывающихся емкостях. Даже если вы храните в гараже всего лишь одну небольшую канистру с бензином, в помещении должны быть идеально соблюдены остальные противопожарные требования. В частности, если там ветхая электропроводка, наличие канистры с бензином будет расценено как нарушение. При этом в гараже категорически запрещается курить и пользоваться источниками открытого огня - спичками, зажигалками, свечами.

Но канистры с бензином «про запас» стоят в гаражах не только у заядлых автолюбителей. Обычные сельские жители и дачники заправляют им газонокосилки, генераторы. Печальных примеров более, чем достаточно. И во всех случаях за «непробиваемую» убежденность – со мной этого не случится, люди расплачиваются собственным здоровьем.

Помните, что использование открытого огня (спички, сигареты и т.п.) при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя ЛВЖ, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам. Будьте внимательны и аккуратны в обращение с ЛВЖ и ГЖ.

Обязательно расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся жидкостей. Что должен знать ребенок - ЛВЖ очень сильно и неприятно пахнут. Это может быть их основным «диагностическим» признаком. Чаще всего детям в руки попадаются ЛВЖ, к которым относятся и лакокрасочные изделия, при играх стройке или в доме, квартире, где идет ремонт.

Не забывайте, что к ЛВЖ в контексте детских игр стоит отнести и лак для волос, морилку для тараканов, освежитель воздуха, парфюм. Почему-то детям иногда приходит в голову идея побрызгать бытовыми аэрозолями или парфюмом на пламя свечи, на конфорку. Вспышка будет масштабной и опасной. Обязательно расскажите ребенку все таящиеся опасности ярких флакончиков. Удалить из жизни все опасные предметы невозможно, но рассказать об опасности, научить и показать собственным примером родители обязаны.

В отличии от, например, загоревшегося дерева, ЛВЖ ни в коем случае нельзя тушить водой. Это объясняется тем, что бензин, керосин и тому подобные вещества легче воды, и при попытке залить их водой будут всплывать наверх, не только не прекращая гореть, но и растекаться в стороны, увеличивая площадь пожара.



Так как горение бензина невозможно без доступа кислорода, то для его тушения можно использовать способы, ограничивающие доступ воздуха к очагу возгорания. Легковоспламеняющиеся жидкости можно тушить при помощи влажных кусков ткани или плотной одежды, порошкового огнетушителя, а также используя песок или землю, для этого надо забросать им горящую поверхность.

Делать это стоит аккуратно, избегая резких бросков, так как иначе можно разбрызгать бензин и, попадая на окружающие предметы, он воспламенит и их. В идеале надо сначала устранить возможность распространении пожара за границы горения, а проще говоря, не дать жидкости растечься еще больше. Для этого следует песок или землю начинать сыпать с внешней стороны горящей жидкости по ее периметру, затем по направлению от края к центру постепенно засыпать жидкость полностью. Песок, которым пользовались для тушения бензина или керосина, становится токсичен, поэтому его стоит ликвидировать, закопав в стороне от зеленых насаждения, детских площадок и жилых строений.

Спасатели – пожарные напоминают: будьте осторожны при использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.



