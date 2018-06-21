ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дзержинские спасатели про опасность легковоспламеняющихся жидкостей

22.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, толуола, некоторых спиртов и эфиров − по сводкам спасателей периодически становятся причиной возгораний, в результате которых люди попадают в больницу.

Спасатели напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости при разведении костров, приготовлении пищи на огне категорически запрещено. Также нельзя бросать емкости с ЛВЖ (ГЖ), или неизвестным вам содержимым в костер.

Само название − "легковоспламеняющиеся жидкости" говорит само за себя, поэтому их использование требует особого внимания.

В гаражах, сараях и других подсобных помещениях хранить бензин и другие ЛВЖ (растворители, спирт, ацетон, керосин и др.) можно. Но в определенных условиях: т.е. общей массой не более 20 кг и в металлических, плотно закрывающихся емкостях. Даже если вы храните в гараже всего лишь одну небольшую канистру с бензином, в помещении должны быть идеально соблюдены остальные противопожарные требования. В частности, если там ветхая электропроводка, наличие канистры с бензином будет расценено как нарушение. При этом в гараже категорически запрещается курить и пользоваться источниками открытого огня - спичками, зажигалками, свечами.

Но канистры с бензином «про запас» стоят в гаражах не только у заядлых автолюбителей. Обычные сельские жители и дачники заправляют им газонокосилки, генераторы. Печальных примеров более, чем достаточно. И во всех случаях за «непробиваемую» убежденность – со мной этого не случится, люди расплачиваются собственным здоровьем.

Помните, что использование открытого огня (спички, сигареты и т.п.) при работе с легковоспламеняющимися жидкостями запрещается. Если вы работали с растворителями, красками или пролили на себя ЛВЖ, даже через некоторое время вспышка паров от любой искры может привести к серьезным ожогам. Будьте внимательны и аккуратны в обращение с ЛВЖ и ГЖ.

Обязательно расскажите детям об опасности легковоспламеняющихся жидкостей. Что должен знать ребенок - ЛВЖ очень сильно и неприятно пахнут. Это может быть их основным «диагностическим» признаком. Чаще всего детям в руки попадаются ЛВЖ, к которым относятся и лакокрасочные изделия, при играх стройке или в доме, квартире, где идет ремонт.

Не забывайте, что к ЛВЖ в контексте детских игр стоит отнести и лак для волос, морилку для тараканов, освежитель воздуха, парфюм. Почему-то детям иногда приходит в голову идея побрызгать бытовыми аэрозолями или парфюмом на пламя свечи, на конфорку. Вспышка будет масштабной и опасной. Обязательно расскажите ребенку все таящиеся опасности ярких флакончиков. Удалить из жизни все опасные предметы невозможно, но рассказать об опасности, научить и показать собственным примером родители обязаны.

В отличии от, например, загоревшегося дерева, ЛВЖ ни в коем случае нельзя тушить водой. Это объясняется тем, что бензин, керосин и тому подобные вещества легче воды, и при попытке залить их водой будут всплывать наверх, не только не прекращая гореть, но и растекаться в стороны, увеличивая площадь пожара.

Так как горение бензина невозможно без доступа кислорода, то для его тушения можно использовать способы, ограничивающие доступ воздуха к очагу возгорания. Легковоспламеняющиеся жидкости можно тушить при помощи влажных кусков ткани или плотной одежды, порошкового огнетушителя, а также используя песок или землю, для этого надо забросать им горящую поверхность.

Делать это стоит аккуратно, избегая резких бросков, так как иначе можно разбрызгать бензин и, попадая на окружающие предметы, он воспламенит и их. В идеале надо сначала устранить возможность распространении пожара за границы горения, а проще говоря, не дать жидкости растечься еще больше. Для этого следует песок или землю начинать сыпать с внешней стороны горящей жидкости по ее периметру, затем по направлению от края к центру постепенно засыпать жидкость полностью. Песок, которым пользовались для тушения бензина или керосина, становится токсичен, поэтому его стоит ликвидировать, закопав в стороне от зеленых насаждения, детских площадок и жилых строений.

Спасатели – пожарные напоминают: будьте осторожны при использовании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.


 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспышки паров бензина, ацетона, бензола, толуола, некоторых спиртов и эфиров − по сводкам спасателей периодически становятся причиной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«НАВАКОЛЛЕ» 20.06.18
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
22.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика