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Бразилия играет с Коста-Рикой на ЧМ по футболу. Онлайн матча
Сборная Бразилии, которая не смогла обыграть в первом туре швейцарцев, сыграет сегодня против команды Коста-Рики.
Ничья со Швейцарией не сильно осложнила положение команды Тите, но все может серьезно ухудшиться, если бразильцы потеряют очки в сегодняшней игре.
Что касается Коста-Рики, то они проиграли в первой встрече сербам. Еще один проигрыш лишит команду из Центральной Америки всех шансов на выход из группы.
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Сборная Бразилии, которая не смогла обыграть в первом туре швейцарцев, сыграет сегодня против команды Коста-Рики.
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