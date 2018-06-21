Бразилия играет с Коста-Рикой на ЧМ по футболу. Онлайн матча

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Сборная Бразилии, которая не смогла обыграть в первом туре швейцарцев, сыграет сегодня против команды Коста-Рики.

Ничья со Швейцарией не сильно осложнила положение команды Тите, но все может серьезно ухудшиться, если бразильцы потеряют очки в сегодняшней игре.



Reuters

Что касается Коста-Рики, то они проиграли в первой встрече сербам. Еще один проигрыш лишит команду из Центральной Америки всех шансов на выход из группы.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовало 34 человека Как Бразилия сыграет против Коста-Рики? Бразильцы победят 88% Победит Коста-Рика 9% Будет ничья 3% Все опросы

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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