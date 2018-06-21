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Глава USADA призвал проверить на допинг Россию, которая в 2 матчах ЧМ-2018 пробежала больше всех

22.06.2018 14:37 — Разное | Tut.by  
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Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что ФИФА должна тщательно проверить футболистов сборной России на допинг.


Reuters

Тайгерт недоволен тем, что ФИФА не раскрывает детали тестирования россиян после побед на ЧМ-2018 над Саудовской Аравией и Египтом с общим счетом (8:1).

По статистике, футболисты сборной России пробежали в стартовых матчах больше всех остальных команд.

— Экстраординарные выступления требуют дополнительных тестов. В моей стране есть золотые стандарты, которые гарантируют, что вы не только можете услышать от меня, что я чист, но и можете верить мне, что я чист. К сожалению, есть страны, очевидно и Россия, где это не так.

Спортивным чиновникам и лидерам страны должно быть стыдно за то, что они не дали шанса своим футболистам на чемпионате мира, когда появляются такие вопросы, а они появляются, сказать: «Послушайте, мы придерживаемся самых высоких стандартов и мы придерживались самых высоких стандартов».

Мы знаем, что это не так, правда? Мы знаем, что происходило еще в недавнем прошлом.

Статистика тестирования не такая, какой должна быть. Мы не видим имен людей, которых тестируют.

То, что происходит на поле, — это одно. Ключевое значение имеет то, что игроки делают на протяжении последних 6−12 месяцев.

К сожалению, вопросы возникают, и это действительно несправедливо по отношению к самим игрокам. Я ненавижу, когда происходит нечто подобное. Очевидно, это происходит из-за провала спортивных чиновников страны. Это не вина игроков, — приводит The Telegraph слова Тайгерта.

22 мая ФИФА закрыла дело о допинге у игроков сборной России. Было проведено расследование, после чего в ФИФА сочли, что в докладе юриста Ричарда Макларена недостаточно доказательств.

 
 
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Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что ФИФА должна тщательно проверить футболистов сборной России на допинг.
 
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