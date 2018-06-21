Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря





В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили пришкольные летние оздоровительные лагеря в государственных учреждениях образования «Мазоловский УПК ДС-СШ» и «Гимназия г. Мстиславля».













В ходе акции в лагере «Цветоград» на базе Мазоловской средней школы инспектор ГПиВО РОЧС Владимир Протасевич рассказал учащимся о правилах пожарной безопасности, напомнил о причинах возникновения пожаров, побеседовал с ребятами о правильном поведении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе мероприятия были также затронуты вопросы отдыха и правил поведения на воде и во время посещения лесов. Немалый интерес у воспитанников лагеря «Цветоград» вызвал показ техники и оборудования спасателей.













Об основных причинах пожаров, правилах пожарной безопасности воспитанникам лагеря «Радуга» в ГУО «Гимназия г. Мстиславля» рассказали работники РОЧС. Учащиеся с интересом смотрели мультфильм «Волшебная книга МЧС», а после обсуждали ситуации, в которые попадали герои мультфильма.









Летние оздоровительные лагеря в этот день посетила и помощник прокурора Ксения Чеберяк. Ксения Сергеевна провела проверку санитарных норм, противопожарного законодательства, соблюдение требований положений о работе летних лагерей Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

— Организации детских оздоровительных лагерей во время летних школьных каникул уделяется особое значение, так как укрепление здоровья и физической закалки детей и подростков является одним из важнейших направлений социальной политики нашего государства, — отметила помощник прокурора, — поэтому нам важно, чтобы в лагерях, которые посещают наши дети, не было никаких нарушений.