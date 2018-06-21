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Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

22.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили пришкольные летние оздоровительные лагеря в государственных учреждениях образования «Мазоловский УПК ДС-СШ» и «Гимназия г. Мстиславля».

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

В ходе акции в лагере «Цветоград» на базе Мазоловской средней школы инспектор ГПиВО РОЧС Владимир Протасевич рассказал учащимся о правилах пожарной безопасности, напомнил о причинах возникновения пожаров, побеседовал с ребятами о правильном поведении в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. В ходе мероприятия были также затронуты вопросы отдыха и правил поведения на воде и во время посещения лесов. Немалый интерес у воспитанников лагеря «Цветоград» вызвал показ техники и оборудования спасателей.

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

Об основных причинах пожаров, правилах пожарной безопасности воспитанникам лагеря «Радуга» в ГУО «Гимназия г. Мстиславля» рассказали работники РОЧС. Учащиеся с интересом смотрели мультфильм «Волшебная книга МЧС», а после обсуждали ситуации, в которые попадали герои мультфильма.

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

Работники РОЧС посещают пришкольные летние оздоровительные лагеря

Летние оздоровительные лагеря в этот день посетила и помощник прокурора Ксения Чеберяк. Ксения Сергеевна провела проверку санитарных норм, противопожарного законодательства, соблюдение требований положений о работе летних лагерей Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

 — Организации детских оздоровительных лагерей во время летних школьных каникул уделяется особое значение, так как укрепление здоровья и физической закалки детей и подростков является одним из важнейших направлений социальной политики нашего государства, — отметила помощник прокурора, — поэтому нам важно, чтобы в лагерях, которые посещают наши дети, не было никаких нарушений.
 
 
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В рамках республиканской акции «Каникулы без дыма и огня!» работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям посетили пришкольные летние оздоровительные...
 
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