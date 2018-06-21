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Драма в Кричеве: застрелил бывшую и застрелился сам
Вчера вечером на одной из улиц Кричева развернулась настоящая драма. В ходе ссоры мужчина застрелил свою бывшую супругу из пистолета выстрелом в голову, а потом застрелился сам.
На месте происшествия следователи обнаружили незарегистрированный пистолет марки ТТ. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Сообщается, что погибшие были в разводе и уже около четырёх лет жили раздельно.
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В ходе ссоры мужчина застрелил свою бывшую супругу из пистолета выстрелом в голову, а потом застрелился сам.
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