Драма в Кричеве: застрелил бывшую и застрелился сам

Вчера вечером на одной из улиц Кричева развернулась настоящая драма. В ходе ссоры мужчина застрелил свою бывшую супругу из пистолета выстрелом в голову, а потом застрелился сам.



На месте происшествия следователи обнаружили незарегистрированный пистолет марки ТТ. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Сообщается, что погибшие были в разводе и уже около четырёх лет жили раздельно.