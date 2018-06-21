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Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки

22.06.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки

При проведении таможенных операций в отношении грузового автомобиля марки МАN, следовавшего из Польши на территорию Евразийского экономического союза, обнаружено, что фактически перемещаемый в грузовом отсеке товар не соответствует наименованиям товара, указанного в сопроводительных документах. Это выяснилось благодаря использованию инспекционно-досмотрового комплекса и последующему досмотру автомобиля. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56649.php

Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки

В грузовом отсеке транспортного средства обнаружено 865 незадекларированных единиц оборудования для нефтепереработки: фланцевые замки, крепежные шпильки и уплотнительные кольца.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56649.php

Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки

По предварительной оценке общая стоимость товара составила свыше 1 млн. белорусских рублей. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56649.php

Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки

Брестской таможней по факту недекларирования в отношении фирмы-перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.

 
 
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В пункте пропуска «Козловичи» сотрудниками Брестской таможни выявлена крупная партия промышленного оборудования, перемещавшаяся через границу с нарушением...
 
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