Брестские таможенники выявили незадекларированное оборудование для нефтепереработки





При проведении таможенных операций в отношении грузового автомобиля марки МАN, следовавшего из Польши на территорию Евразийского экономического союза, обнаружено, что фактически перемещаемый в грузовом отсеке товар не соответствует наименованиям товара, указанного в сопроводительных документах. Это выяснилось благодаря использованию инспекционно-досмотрового комплекса и последующему досмотру автомобиля.



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В грузовом отсеке транспортного средства обнаружено 865 незадекларированных единиц оборудования для нефтепереработки: фланцевые замки, крепежные шпильки и уплотнительные кольца.



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По предварительной оценке общая стоимость товара составила свыше 1 млн. белорусских рублей.



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Брестской таможней по факту недекларирования в отношении фирмы-перевозчика начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения.