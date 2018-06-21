«Прямые телефонные линии»





23 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 в облисполкоме проводит «прямую телефонную линию» заместитель председателя облисполкома Руслан Викторович ПАРХАМОВИЧ.

Курируемые вопросы: строительный комплекс, архитектура и градостроительство, жилищная политика, жилищное и коммунальное хозяйство, чрезвычайные ситуации, связь, транспорт и коммуникации, сбор, переработка лома и отходов черных и цветных металлов.

Телефон: (8-0222) 50-18-69.

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23 июня 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями района проведет управляющий делами райисполкома Елена Александровна САКАДЫНЕЦ.

Телефон: 79-1-06.