Студотрядовское движение на Могилевщине набирает обороты





Республиканский семинар по развитию студотрядовского движения недавно прошел в МГУ имени А.А. Кулешова в г.Могилеве. Об этом рассказал и.о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Олег Бойко.

На молодежном форуме собрались 120 представителей областных и городских штабов студенческих отрядов, командиры и комиссары студенческих отрядов всех уровней.

Это было интересное и познавательное мероприятие. Присутствующие приняли участие в интерактивной деловой игре «Трудовой ажиотаж» по системе «Равный обучает равного». Участников семинара разделили на 4 группы, которые работали параллельно и выполняли определенные задания. Полезными оказались мастер-классы по ведению документации, символике и атрибутике студотрядовского движения, формированию лидерских качеств, развитию отрядной субкультуры. Также состоялся тренинг «Организация работы с нанимателями».

Участники молодежного форума посетили музей истории Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова.

В завершение семинара в конференц-зале вуза прошла торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Трудовой семестр» на лучший студенческий отряд и на лучшую организацию, принимающую студенческий отряд.