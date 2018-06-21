СОТЫЙ — ОСТАЛСЯ В БЕЛАРУСИ

Находясь 20 лет на отечественном рынке и рынке стран зарубежья, техника, производимая ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ», завоевала репутацию надежной и неприхотливой. Гордость предприятия — экскаватор-погрузчик ДЭМ-310, разработаный инженерами предприятия и запущенный в серийное производство в 2011 году. За простоту в эксплуатации и обслуживании, маневренность, грузоподъемность, комфортабельность. К слову, именно эта дорожная техника, привлекающая внимание ярким желтым цветом, «переодевшись» в милитари, представляла себя как машину двойного применения на VII Международной выставке вооружения и военной техники «MILEX», (по итогам которой ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» был награжден Дипломом в номинации «За разработку технологий и производства оборудования и техники двойного применения»), удостаивалась звания «Лучший строительный продукт года», «100 лучших товаров Республики Беларусь на рынке Российской Федерации», была победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» и др.

Совсем недавно из ворот предприятия выехал сотый, юбилейный экскаватор-погрузчик ДЭМ-310.





— Наша гордость — не имеющий аналога в СНГ погрузчик-экскаватор ДЭМ-310 состоит из 7280 узлов и деталей, которые нужно было, изучив мировой опыт, придумать, спроектировать, продумать технологию изготовления, начертить и изготовить технологическую оснастку, изготовить сами детали и узлы из них, найти и закупить комплектующие, собрать, испытать, — рассказывает директор ООО «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» Юрий Сильвестрович Тумаха. — Эта машина гораздо сложнее, чем легковой автомобиль. Первые двадцать единиц мы поставляли только в Беларусь, для того, чтобы устранить «детские болезни», доработать конструкцию, провести серьезную подготовку производства и поставить погрузчик-экскаватор ДЭМ-310 на серийное производство. Сегодня наши машины работают в России, Казахстане, Сирии, Донецке, странах СНГ. Машина достойная по всем характеристикам, и, конечно, мы испытываем гордость за то, что сегодня из наших стен выходит юбилейная единица техники.

К слову, совместно с череповецким литейно-механическим заводом предприятие «ДОРЭЛЕКТРОМАШ» локализовало лицензионную сборку ДЭМ-310 в Череповце, где уже собрано свыше 30 экскаваторов (там они выходят под названием ЧЛМЗ 310).

Юбилейный экскаватор-погрузчик ДЭМ-310 остался в Беларуси, в городе Кобрине, где трудится на местном водоканале.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото Натальи ТЫШКОВСКОЙ.