С газетных страниц хочется поблагодарить социального работника Наталью Владимировну Дадерко, которая уже около двух лет помогает нам с супругой по хозяйству. Каждый вторник и четверг мы с нетерпением ждем ее визита. Наталья Владимировна уже много лет трудится соцработником – помогает тем, кто очень нуждается в помощи. Уважаемая Наталья Владимировна, большое спасибо Вам за честный труд и внимательное отношение! Пусть в Вашем доме всегда царит мир и благополучие.

Виктор Степанович и Тамара Михайловна ШЕЛЕГ, д.Узбароги.