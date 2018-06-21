ПОД ГЕРБОВЫМ ЗНАКОМ РАДЗИВИЛЛОВ

В этом году исполнилось двадцать лет с тех пор, как город Смолевичи обрел свой герб, который официально был учрежден 26 мая 1998 года.

Герб – это наследственный символический распознавательный знак, официально созданный для отличия государств или их частей (городов, поселений, династий, родов или отдельных людей). В нашей стране городская геральдика имеет многовековую историю и традиции. Первые городские гербы в Беларуси относятся к шестнадцатому веку. Чаще всего они были жалованы правителем, верховной властью государства вместе с Магдебургским правом. Герб символизировал право города на самоуправление. Он же всегда был и на городской печати.

Большинство старинных гербов белорусских городов было реконструировано современными исследователями именно по старинным городским печатям. А гербы, которые появились уже в недавнее время, создавались как символы, ориентированные на местные особенности и достопримечательности, природу, население, распространенные ремесла или производства.

Раньше Смолевичи, хоть и известные более чем пятисотлетней историей, своего отличительного символа не имели. Герб города создавался в конце девяностых годов минувшего столетия. Методист ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения» Алла Николаевна Сасковец вспоминает, как начиналась работа по созданию герба города Смолевичи.

— В конце девяностых годов я работала заведующим отделом идеологической работы Смолевичского райисполкома, — рассказывает Алла Николаевна. – И мне пришлось иметь самое непосредственное отношение к работе над созданием символа нашего города не только по долгу службы. По образованию я — историк. И участие в такой важной и ответственной миссии было и интересным, и увлекательным, и особенно значимым. С определением Беларуси как суверенного независимого государства, с избранием первого Президента Республики Беларусь начался активный процесс формирования белорусской государственности. Тогда среди многих других официальных законодательных актов и появился на республиканском уровне документ о необходимости установления государственной символики больших и малых городов и поселений.

Идея создания городского герба была воспринята с одобрением не только в «корридорах власти», но и среди населения, интеллигенции, работников культуры Смолевичей.

— Мы объявили районный конкурс на лучший рисунок или макет городского герба, — продолжает Алла Николаевна. – Предложений было очень много: от учащихся школ, студентов, жителей района. На рисунках стремились отразить самые разные и самые значимые места, объекты, детали. Тут были и БелАЗы, и пчелы, и васильки, и колосья пшеницы, и даже молочные фляги – ведь в городе есть молочный завод!

Под пристальным вниманием председателя Смолевиского райисполкома Петра Георгиевича Бутина Алла Николаевна Сасковец и заместитель председателя райисполкома по социальным вопросам Михаил Васильевич Жилянин проделали большую работу прежде, чем появился официальный символ Смолевичей.

— Я обратилась к известному в то время в республике историку, архивисту и геральдисту Сергею Носевичу с просьбой проконсультировать, помочь. – рассказывает наша собеседница. – Он охотно откликнулся. Очень много поработал в архивах, перечитал горы древних документов. И что самое интересное, ему встретился документ, в котором упоминалось о Смолевичах, датированный 1448-ым годом. А до этого все мы считали первым упоминанием о местечке Смолевичи в церковных документах 1508 года. Открытие ученого свидетельствовало о том, что в местечке насчитывалось двенадцать или что-то около этого дворов. А это значит, что Смолевичи существовали в еще более ранний период. Здесь жили люди, занимались своим смоляным промыслом. Так что история нашего поселения очень и очень древняя. Наверное, место здесь хорошее, раз люди не уходили отсюда, не искали других занятий.

В древних документах 1448 года говорилось о том, что во времена великого князя литовского Витовта на политической арене заметно возвысился кревский наместник Судимонт Доргевич из знатного рода Радзивиллов. Его сын Алехно основал в Острошицах костел, на строительство которого приказал собирать дань и с жителей Смолевичей. Это пока самое первое письменное упоминание о местечке со смолистым именем.

Со второй половины шестнадцатого столетия на протяжении почти трех веков Смолевичи находились во владении Радзивиллов. Основным промыслом местных жителей была выгонка смолы из хвойных деревьев так, как в те далекие времена местечко со всех сторон окружали густые леса. Скорее всего, и свое название наш город получил благодаря смоляному ремеслу его жителей. Может быть, по аналогии с названиями древне-славянских племен дреговичи, кривичи, радимичи возникло название жителей нашей местности – смолевичи (с ударением на слоге –чи), то есть, люди, которые занимались производством смолы. А уже потом, со временем, закрепилось современное название Смолевичи. Это, конечно, предположение без доказательств… Но всякое может быть.

Сергеем Насевичем был предложен вариант смолевичского герба, который утвержден официально и его мы сегодня можем встретить во многих местах – на газетной странице, на концертной сцене, в книгах о Смолевичах, на документах, официальных мероприятиях в городе. В левой его части, на красном поле, размещается гербовый знак Судимонта Доргевича – первого (по летописи) владельца Смолевичей. На правой стороне, на голубом фоне – золотистая бочка с черной смолой, которая выплескивается через край. Цветная гамма этой части герба отвечает геральдическим цветам великого рода Радзивиллов, которым в свое время принадлежали Смолевичи. Так что и цвета, и форма, и символы на гербе города выбраны не случайно, а обусловлены исторически.

Еще несколько лет назад, до реконструкции главной площади нашего города, изображение герба, выполненное в металле, размещалось на одной из сторон площади. Правда, место размещения было выбрано не очень удачно: конструкция темно-бронзового цвета терялась в тени растущих рядом деревьев и практически была не видна. Потому при реконструкции площади ее и убрали с надеждой, что со временем для символа города найдется более подходящее и достойное место.

— Но даже и тогда, когда герб было не очень удобно рассмотреть, — рассказывает Алла Николаевна, — все краеведческие экскурсии с учащимися школ района, с гостями города мы всегда начинали от этого знака, который указывал на довольно богатую, старинную историю смолевичского края. Герб – это наше начало, память о тех далеких предках, которые жили на смолевичской земле, развивали ее экономику и культуру, создавали фундамент для сегодняшних Смолевичей. Рунический знак знатного и величественного радзивилловского рода – лучшее свидетельство тому.

Э.ПОТАПЧИК.

Фото А.ВОЛОДЬКО.