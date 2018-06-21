До XIX века врачи в Европе часто были бессильны против широко распространенных и повторяющихся крупных эпидемий. Одним из таких инфекционных заболеваний была натуральная оспа: она ежегодно поражала миллионы людей во всем мире, умирали от нее от 20 до 30 % заболевших.Оспа была причиной 8-20 % всех смертей в европейских странах в XVIII веке. Потому именно для этого заболевания необходимо было найти профилактику.

С древних времен в Индии и Китае практиковалась инокуляция — прививание здоровых людей жидкостью из пузырьков больных легкой формой натуральной оспы. Недостатком инокуляции являлось то, что, несмотря на меньшую патогенность вируса, он все же иногда вызывал смертельные случаи.

В Европе врачи так же пробовали найти метод профилактики оспы. Греческие врачи Эммануэль Тимонис (1669—1720) и Яков Пиларинос (1659—1718) практиковали прививание от оспы в Константинополе. Прививка была принята как в Англии, так и в Америке почти за полвека до знаменитой вакцины Дженнера 1796 года. Но уровень смертности от этого метода составлял около 2 %.

14 мая 1796 года Эдвард Дженнер привил от оспы Джеймса Фиппса, восьмилетнего сына своего садовника. По тем временам это был революционный эксперимент: он привил коровью оспу мальчику и доказал, что тот стал невосприимчивым к натуральной оспе — последующие попытки (более двадцати) заразить мальчика человеческой оспой были безуспешными. В 1798 году Дженнер опубликовал статью , в которой впервые использовал термин «вакцинация».

Второе поколение вакцин было введено в 1880-х годах Луи Пастером, который разработал вакцины от куриной холеры и сибирской язвы новым методом, то есть используя ослабленные микроорганизмы. Вакцины конца девятнадцатого века считались уже вопросом национального престижа. Были приняты законы об обязательной вакцинации.

С тех пор кампании по вакцинации распространялись по всему миру. Вакцины стали использоваться против самых разных заболеваний. Луи Пастер развил свою технику в течение 19-го века, расширяя ее использование для ослабления агентов, вызывающих сибирскую язву и бешенство. 6 июля 1885 года в лабораторию Луи Пастера доставили 9-летнего мальчика, который был сильно искусан бешеной собакой и считался безнадежным. Пастер в то время заканчивал разработку вакцины от бешенства и это был шанс как для ребенка, так и для испытателя. Вакцинация проходила под наблюдением публики и прессы. Ребенок, чья гибель считалась предрешенной, поправился, а в лабораторию Пастера со всей Европы (в том числе из России) стали приезжать пострадавшие от бешеных животных.

В наше время первым заболеванием, побежденным вакцинацией, была натуральная оспа. Последний естественный случай оспы произошел в Сомали в 1977 году.

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После рождения дети достаточно уязвимы, а значит, нуждаются в защите, особенно если речь идет об инфекционных болезнях, которые могут привести к серьезным последствиям. Самым эффективным методом предупреждения инфекционных заболеваний является вакцинация.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, плановая иммунизация против полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша, кори и эпидемического паротита(«свинки») ежегодно спасает жизнь и здоровье 3 миллионам детей в мире. А с помощью новых вакцин, которые будут разработаны в ближайшие 5-10 лет, можно будет предотвратить гибель еще 8 миллионов детей в год.

Смысл вакцинации заключается в том, что в организм человека вводятся вакцины: ослабленные или убитые возбудители различных инфекций (или искусственно синтезированные белки, которые идентичны белкам возбудителя). Сегодня научными центрами разработаны специальные календари прививок. Они позволяют максимально защитить человека от заболевания тяжелыми и опасными инфекциями.

Многие прививки можно делать одновременно. При этом существует ряд препаратов, которые изначально представляют собой смесь нескольких вакцин. Например, вакцина АКДС направлена против коклюша, дифтерии и столбняка. Некоторые вакцины создают иммунитет с первого раза, другие приходится вводить повторно. Так называемая, ревакцинация. Обычно она проводится через несколько лет после первой вакцинации.

Полноценен ли постпрививочный иммунитет? Противники прививок утверждают, что нет. Для развенчания этого мифа достаточно поинтересоваться данными статистики о заболеваемости и смертности от инфекций до введения прививок и после. «Антипрививочники», впрочем, утверждают, что заболеваемость инфекционными болезнями упала сама собой, из-за изобретения антибиотиков и более эффективного лечения. Этот аргумент выглядел бы логично, если б не тот факт, что лечение той же ветрянки или краснухи за последние 50-100 лет не изменилось, плотность населения (то есть риск заражения) выросла на порядки, при этом привитые болеют меньше, а непривитые — больше. Вспомнить хотя бы современную Европу, где после отмены обязательной вакцинации катастрофически выросла заболеваемость и смертность от инфекций, в частности от кори. Еще одно утверждение противников прививок гласит, что естественные болезни, которыми болеет ребенок, помогают «отлаживать» и тренировать иммунную систему наиболее естественным способом. И это, надо отметить, чистая правда. Однако стоит уточнить, что, увы, далеко не все дети доживают до финала такой «естественной тренировки». Сторонникам «естественного иммунитета» стоит задуматься о естественном же отборе: сто лет назад в деревнях из десяти детей до взрослого возраста доживали двое-трое, остальные умирали от болезней. При «неестественной тренировке» (вакцинации) шансы выжить существенно выше.

И еще немного статистики: шансы на летальный исход для непривитых при заболевании коклюшем 1:800, дифтерией 1:20, столбняком 1:5. Вероятность осложнений при вакцинации цельной вакциной дифтерия-столбняк+коклюш: анафилаксия — 1:50000, судороги и повышения температуры — 13:5000, потеря сознания и снижение давления — 1:350, острая энцефалопатия — менее 1:100000. (Для других типов вакцин от данных инфекций эти цифры меньше).

Шансы анафилаксии при вакцинации от гепатита B — 1:600000. Шансы перехода гепатита в хроническую форму при заражении в течение первого года жизни 9:10, а вероятность летального исхода в дальнейшем от цирроза или рака печени при хроническом гепатите 1:4. Шанс получить паралич при заболевании полиомиелитом — 1:100. Вероятность паралича при вакцинации живой полиомиелитной вакциной для первой дозы 1: 800000, общая 1:2500000. В настоящее время для вакцинации детей живые вакцины не используются.

Вакцинироваться или нет – это ваш выбор. Но надо помнить, что ответственность за здоровье своих детей и свое собственное ложится на вас.

Татьяна КУТАС, врач-инфекционист УЗ «Смолевичская ЦРБ».