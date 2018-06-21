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В День молодёжи будет ограничена реализация спиртных напитков

22.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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В День молодёжи будет ограничена реализация спиртных напитковВ  соответствии со статьей 11 Закона  Республики Беларусь от   30 декабря 1997 года  «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» реализация  алкогольных напитков 23 июня с 16.00 до 22.00 на территории ГУК «Червенский районный центр культуры и досуга» и в радиусе 500 метров прилегающих к нему территорий запрещается, за исключением случаев реализации алкогольных напитков и пива в организациях (рестораны, кафе и т.п.), имеющих право на их торговлю в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

План подготовки и проведения мероприятий на территории Червенского района, посвященных Дню молодежи, 23 и 24 июня 2018 г.:

23 июня 2018 г. , 18.00 —  22.00, территория  ГУК «Червенский районный центр культуры и досуга» — Районный праздник «Краски лета».

24 июня 2018 г.,  11.00 — 14.00 — Молодежная акция «Не подлежит забвению» по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

24 июня 2018 г., 14.00 — 16.00, стадион  ГУ «Червенская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» — Матч чемпионата Минской области по футболу между командами «Колас» (Червень) и «Ливадия-Юни» (Дзержинск»).

Червенский РИК

 
 
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В  соответствии со статьей 11 Закона  Республики Беларусь от   30 декабря 1997 года  «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» реализация ...
 
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