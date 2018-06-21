В День молодёжи будет ограничена реализация спиртных напитков

В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» реализация алкогольных напитков 23 июня с 16.00 до 22.00 на территории ГУК «Червенский районный центр культуры и досуга» и в радиусе 500 метров прилегающих к нему территорий запрещается, за исключением случаев реализации алкогольных напитков и пива в организациях (рестораны, кафе и т.п.), имеющих право на их торговлю в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

План подготовки и проведения мероприятий на территории Червенского района, посвященных Дню молодежи, 23 и 24 июня 2018 г.:

23 июня 2018 г. , 18.00 — 22.00, территория ГУК «Червенский районный центр культуры и досуга» — Районный праздник «Краски лета».

24 июня 2018 г., 11.00 — 14.00 — Молодежная акция «Не подлежит забвению» по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

24 июня 2018 г., 14.00 — 16.00, стадион ГУ «Червенская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» — Матч чемпионата Минской области по футболу между командами «Колас» (Червень) и «Ливадия-Юни» (Дзержинск»).

Червенский РИК