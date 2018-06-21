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В Минске почтили память павших в Великой Отечественной войне
22.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В 4 часа утра к Монументу Победы в Минске пограничники возложили венки и почтили память павших минутой молчания, передает телеканал «МИР 24».
Погранвойска западных рубежей СССР первыми приняли удар германских войск. Немецкое командование рассчитывало, что советские заставы сдадут позиции через 30-40 минут после начала атаки. Но пограничники сражались часами и сутками.
Мероприятия, приуроченные к Дню памяти, проходят сегодня по всей Беларуси.
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Пограничники возложили венки к Монументу Победы.
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