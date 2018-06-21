В Минске почтили память павших в Великой Отечественной войне

В Беларуси сегодня День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В 4 часа утра к Монументу Победы в Минске пограничники возложили венки и почтили память павших минутой молчания, передает телеканал «МИР 24».

Погранвойска западных рубежей СССР первыми приняли удар германских войск. Немецкое командование рассчитывало, что советские заставы сдадут позиции через 30-40 минут после начала атаки. Но пограничники сражались часами и сутками.

Мероприятия, приуроченные к Дню памяти, проходят сегодня по всей Беларуси.