Новые байки от Лукашенко о зарплате в 1000 ркблей

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уже требовал в ближайшие два года поднять в два раза зарплаты педагогам. Также он был недоволен низкими зарплатами у работников детских садов, младшего медицинского персонала, а также. Теперь глава государства заявил, что за два года среднюю зарплату и в сельском хозяйстве «тем, кто работает» нужно поднять до тысячи рублей. Об этом глава государства заявил на совещании в Шкловском районе, пишет— президент.Глава государства подчеркнул: для того чтобы достичь таких результатов, «надо делать все правильно».добавил глава государства.Напомним, в феврале этого года президент потребовал в ближайшие два года поднять в два раза зарплаты и педагогам.— сказал Лукашенко.Президент также был недоволен низкими зарплатами у работников детских садов, младшего медицинского персонала, а такжепредупредил президент.