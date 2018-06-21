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Человеческий палец в упаковке мясной продукции нашла жительница Гродненской области
Жительница Гродненской области купила упаковку куриных субпродуктов и нашла там фалангу человеческого пальца. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.
Там уточнили, что женщина из Гродненской области сообщила о том, что нашла в пачке мясной продукции человеческий палец. Произведена эта продукция на одном из предприятий Минской области. По данному факту проводится проверка.
В УВД Миноблисполкома отметили, что одна из версий инцидента – происшествие на производстве.
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Жительница Гродненской области купила упаковку куриных субпродуктов и нашла там фалангу человеческого пальца.
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