Человеческий палец в упаковке мясной продукции нашла жительница Гродненской области

Жительница Гродненской области купила упаковку куриных субпродуктов и нашла там фалангу человеческого пальца. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.

Там уточнили, что женщина из Гродненской области сообщила о том, что нашла в пачке мясной продукции человеческий палец. Произведена эта продукция на одном из предприятий Минской области. По данному факту проводится проверка.

В УВД Миноблисполкома отметили, что одна из версий инцидента – происшествие на производстве.