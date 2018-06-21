|
Microsoft отказалась от обещаний добавить VR в Xbox
Директор по маркетингу игрового подразделения корпорации Майк Николс сообщил, что Microsoft не заинтересована в поддержке виртуальной или смешанной реальности на консолях Xbox,
Такое решение противоречит обещанию, которое Microsoft дала два года назад: тогда глава Xbox Фил Спенсер
С релизом Xbox One X новостей об интеграции VR не последовало, но в то же время Microsoft продолжила развивать технологии виртуальной и смешанной реальности для ПК, выпустив гарнитуры Windows Mixed Reality для Windows 10.
По словам Николса, пока что Microsoft планирует придерживаться этого направления: «ПК, вероятно, наилучшая платформа для технологий виртуальной и смешанной реальности».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор по маркетингу игрового подразделения корпорации Майк Николс сообщил, что Microsoft не заинтересована в поддержке виртуальной или смешанной реальности на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)