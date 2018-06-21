Лукашенко не против продать сельхозпредприятия частникам



news.vtomske.ru

Александр Лукашенко не против приватизации сельхозпредприятий, однако, по его словам, только на "железных условиях", заявил он сегодня во время поездки в Могилевскую область.

По словам президента, за прошедшие пятилетки удалось спасти, восстановить и развить агросектор в Беларуси, обеспечить продовольственную безопасность страны, создать агрогородки, обеспечить необходимые социальные условия для жизни людей на селе.

«Прошло около 15 лет после того, как была принята программа модернизации нашей деревни и АПК. Сегодня встал вопрос, а что дальше, как жить дальше. Я не сторонник, чтобы приватизировать колхозы и совхозы. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации – продавать, пускать частника в сельское хозяйство, – сказал Александр Лукашенко. – Потому что 20 лет я вам дал времени и определяйтесь. И тот, кто хочет работать на земле без „помещика“, тот сегодня работает. А кто не хочет, ну уж извольте. Государство на плечах не может вас нести или не должно нести».

Глава государства отметил, что он не против, чтобы в сельхозпредприятия пришел частный капитал. Правда, президент, предупредил, что «под железное условие».

«И мое железное условие – чтобы здесь не был обижен человек. Он должен приходить на работу, технологически обеспечивать процесс, получать достойную зарплату», – сказал президент.

