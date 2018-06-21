​Италия задержала спасательное судно с мигрантами

Ещё один миграционный скандал разгорается в Евросоюзе. В центре – вновь Италия. Власти этой страны пригрозили арестовать корабль неправительственной организации «Лайфлайн», где находятся более 200 беженцев, спасённых в Сицилийском проливе.

Мигрантов намерены были направить в Италию, однако здесь вход в порты закрыли. Сейчас корабль находится в водах Мальты, итальянский вице-премьер призвал задержать его экипаж, чтобы выяснить правовой статус. Напомним, неделю назад Рим отказался принимать судно «Аквариус». Оно причалило в испанской Валенсии.