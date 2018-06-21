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У замора рыбы есть причина

22.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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На искусственном озере в населенном пункте Мотневичи рыба задохнулась не от недостатка кислорода, а от природного явления. Таков предварительный результат анализа воды этого водоема.
У замора рыбы есть причина
В понедельник, 18 июня, в инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды поступил сигнал от местных жителей о заморе рыбы. На место выехали экологи, специалисты райисполкома и Жлобинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Ими изъято 205 особей погибшего окуня. Экстренно была вызвана и бригада Гомельской областной лаборатории аналитического контроля. Ее специалисты забрали пробы воды, которые показали, что в водоеме содержание кислорода в норме. Но есть незначительное превышение азота аммония.
Озеро находится в резервном запасе района. В настоящее время идет проверка обстоятельств заморного явления, ведется постоянный мониторинг.

 
 
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На искусственном озере в населенном пункте Мотневичи рыба задохнулась не от недостатка кислорода, а от природного явления. Таков предварительный результат...
 
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