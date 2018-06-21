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У замора рыбы есть причина
22.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
На искусственном озере в населенном пункте Мотневичи рыба задохнулась не от недостатка кислорода, а от природного явления. Таков предварительный результат анализа воды этого водоема.
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На искусственном озере в населенном пункте Мотневичи рыба задохнулась не от недостатка кислорода, а от природного явления. Таков предварительный результат...
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