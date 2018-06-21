|
На чечерских огородах маку не расти
22.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Произрастание мака может вызвать нездоровый интерес у наркоманов, а также у людей, которые только могут пристраститься к дьявольскому зелью.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Произрастание мака может вызвать нездоровый интерес у наркоманов, а также у людей, которые только могут пристраститься к дьявольскому зелью. Речь идет как о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)