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На чечерских огородах маку не расти

22.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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Произрастание мака может вызвать нездоровый интерес у наркоманов, а также у людей, которые только могут пристраститься к дьявольскому зелью.
На чечерских огородах маку не расти
Речь идет как о стихийно вырастающих побегах мака и конопли, так и о выращивании их на частном подворье. Дабы вовремя выявить и уничтожить опасные «дары природы», правоохранители ежегодно проводят операцию «Мак».
По данным начальника РОВД Максима Рылькова, прошлая неделя профоперации принесла 20 килограммов дикорастущей конопли и два – мака. Последние обнаружены в огороде пенсионерки из Чечерска. Женщину привлекли к ответственности.
Одного куста мака или конопли достаточно для составления протокола и штрафа от 0,1 базовой величины, – поясняет милиция. Но это если человек признает свою вину. Если же нет – проводится экспертиза, потом составляется протокол, и штраф возрастает до 20 базовых.

 
 
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Произрастание мака может вызвать нездоровый интерес у наркоманов, а также у людей, которые только могут пристраститься к дьявольскому зелью. Речь идет как о...
 
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