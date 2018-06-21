Произрастание мака может вызвать нездоровый интерес у наркоманов, а также у людей, которые только могут пристраститься к дьявольскому зелью.



Речь идет как о стихийно вырастающих побегах мака и конопли, так и о выращивании их на частном подворье. Дабы вовремя выявить и уничтожить опасные «дары природы», правоохранители ежегодно проводят операцию «Мак».

По данным начальника РОВД Максима Рылькова, прошлая неделя профоперации принесла 20 килограммов дикорастущей конопли и два – мака. Последние обнаружены в огороде пенсионерки из Чечерска. Женщину привлекли к ответственности.

Одного куста мака или конопли достаточно для составления протокола и штрафа от 0,1 базовой величины, – поясняет милиция. Но это если человек признает свою вину. Если же нет – проводится экспертиза, потом составляется протокол, и штраф возрастает до 20 базовых.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На чечерских огородах маку не расти Произрастание мака может вызвать нездоровый интерес у наркоманов, а также у людей, которые только могут пристраститься к дьявольскому зелью. Речь идет как о...