|
Жительница Гродненской области нашла человеческий палец в купленных куриных субпродуктах
Жительница Гродненской области нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу пальца, сообщает УВД Миноблисполкома.
"От жителя Гродненской области поступило сообщение об обнаружении в упаковке с мясной продукцией фаланги пальца. Продукция произведена на одном из предприятий Минской области. Проводится проверка. Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве", - отметили в УВД.
Вместе с тем портал tut.by
По информации издания, покупательница сразу вызвала милицию, и сотрудники отыскали мужчину с похожей травмой - им оказался сотрудник птицефабрики в Минской области, где в конце мая и была выпущена та пачка субпродуктов.
По неофициальным данным, у пострадавшего работника фабрики отсутствовали фаланги на нескольких пальцах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Гродненской области нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу пальца, сообщает УВД Миноблисполкома. "От жителя Гродненской области поступило...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)