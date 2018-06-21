Жительница Гродненской области нашла человеческий палец в купленных куриных субпродуктах

Жительница Гродненской области нашла в упаковке с мясной продукцией фалангу пальца, сообщает УВД Миноблисполкома.

"От жителя Гродненской области поступило сообщение об обнаружении в упаковке с мясной продукцией фаланги пальца. Продукция произведена на одном из предприятий Минской области. Проводится проверка. Не исключается, что инцидент имел место в результате происшествия на производстве", - отметили в УВД.

Вместе с тем портал tut.by сообщил подробности этого инцидента: женщина купила набор куриных шеек, а 21 июня внутри рассмотрела нечто похожее на человеческий палец.

По информации издания, покупательница сразу вызвала милицию, и сотрудники отыскали мужчину с похожей травмой - им оказался сотрудник птицефабрики в Минской области, где в конце мая и была выпущена та пачка субпродуктов.

По неофициальным данным, у пострадавшего работника фабрики отсутствовали фаланги на нескольких пальцах.